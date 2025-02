Opérationnalisation de l’ONBAH et renforcement des capacités de la SONATER : des équipements flambants neufs de plus de 13 milliards de francs CFA en route vers le pays des Hommes intègres

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIE, a effectué le jeudi 20 février 2025, une mission en République du Ghana.

Cette mission a pour objectif de constater l’arrivée et la réception des équipements destinés à l’opérationnalisation de l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH) ainsi qu’au renforcement des capacités d’intervention de la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER).

Face à l’urgence des aménagements des périmètres, de la réhabilitation et de la construction des barrages, notamment le chantier de Heredougou, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIE, a pris l’initiative de se rendre en République du Ghana, pour superviser l’arrivée et les formalités nécessaires à la réception rapide des équipements.

Le matériel, d’une valeur globale de plus de 13 milliards de francs CFA, a été acquis sur le budget de l’État. Composé de niveleuses, pelles hydrauliques, tractopelles, chargeuses, bulldozers, compacteurs mixte pied de mouton, rouleaux lisses et compacteurs rouleau tandem, cet équipement constitue un investissement majeur pour le développement des infrastructures hydro-agricoles du pays. Il traduit la vision du Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, en matière d’amélioration de la mobilisation et de disponibilisation de l’eau pour l’irrigation et le renforcement des capacités du secteur agropastoral.

Au port de Tema, le ministre d’État, SOMBIE accompagné de l’ambassadeur du Burkina Faso en République du Ghana et des responsables des structures concernées, a supervisé l’arrivée et la débarcation de ce matériel qui sera prochainement acheminé vers Ouagadougou. Cette acquisition marque un pas important dans la mise en œuvre des projets d’aménagement hydro-agricole et de gestion des ressources en eau au Burkina Faso, afin d’assurer une plus grande sécurité alimentaire et de renforcer l’agriculture irriguée pour une production en continu.

Avec ce matériel de pointe, l’ONBAH et la SONATER seront désormais mieux équipés pour intervenir efficacement sur le terrain, développer les infrastructures nécessaires et optimiser les aménagements hydro-agricoles du pays, contribuant ainsi à la réussite des politiques agricoles du gouvernement burkinabè conformément aux objectifs de l’Initiative Présidentielle pour la production agricole et de l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025.

DCRP/MARAH