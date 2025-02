FESPACO « Hors les murs » 2025: la 2e édition officiellement lancée à Yako

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme , Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a présidé le lancement officiel de la cérémonie du FESPACO « Hors les murs » à Yako, chef-lieu de la province du Passoré, le samedi 15 février 2025.

Selon le Délégué général du Festival panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), Moussa Alex SAWADOGO, le FESPACO « hors les murs » est une initiative qui permet de partager les émotions positives aux enfants et aux populations déplacées, leur offrant ainsi des moments de divertissement, d’éducation et de réflexion.

Pour le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, cette initiative est une manifestation de la résilience du peuple car dit -il « en ces temps difficiles, la culture et le cinéma jouent un rôle essentiel pour renforcer notre cohésion sociale, promouvoir le vivre-ensemble et transmettre des messages de paix ».

Selon le chef du département en charge de la Culture, à travers cette initiative née de la collaboration entre le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) et l’UNICEF, un pas supplémentaire est fait dans cette dynamique d’inclusion et de décentralisation de la Culture car << le cinéma ne doit pas être un luxe réservé aux grandes capitales, il doit être un patrimoine partagé par tous, dans nos villages, nos quartiers, nos communautés>>.

Pour ce faire, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a invité tous les Burkinabè à sortir massivement pour accompagner cette initiative salutaire.

DCRP-MCCAT