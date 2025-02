Burkina-Togo – Lutte contre l’excision

Le haut-commissaire du Koulpélogo participe aux Journées portes ouvertes sur l’excision à Anié, au Togo

Bittou, 15 février 2025 (AIB) – Le haut-commissaire du Koulpélogo, Saïdou Ouédraogo, a assisté le 15 février 2025 à Anié, au Togo, aux Journées portes ouvertes sur l’excision, organisées par un consortium d’ONG engagées dans l’éradication des mutilations génitales féminines transfrontalières, avec l’appui technique et financier de la coopération allemande et de l’Association des jeunes pour le développement et la résilience du Burkina (AJDRB).

La cérémonie d’ouverture s’est tenue au stade municipal d’Anié, en présence des autorités des trois zones frontalières concernées par le projet : Togo, Burkina Faso et Ghana.

Étaient également présents des partenaires techniques et financiers, des associations, dont l’AVORB, ainsi que des représentants d’associations togolaises et ghanéennes, des leaders communautaires, des exciseuses reconverties et des gardiens de la tradition.

Placée sous le thème : « Stratégies pour en finir avec l’excision », cette cérémonie a marqué la reconversion d’au moins 29 exciseuses et 17 gardiens de la tradition.

Le haut-commissaire du Koulpélogo, Saïdou Ouédraogo, a félicité les autorités des trois pays bénéficiaires du projet, ainsi que l’AJDRB, structure porteuse de l’événement.

Il a rappelé que cette association a mené d’intenses actions de sensibilisation dans les trois communes de la province du Koulpélogo : Sangha, Yargatenga et Soudougui.

De son côté, le préfet d’Anié, représentant le gouverneur, a exprimé sa gratitude aux partenaires et aux acteurs impliqués, soulignant que leur engagement a grandement contribué à la réussite de l’événement.

Agence d’information du Burkina