Burkina-Cinéma-Fespaco-Ouverture

Fespaco 2025 : Le pays invité d’honneur prêt à défendre la souveraineté culturelle de l’Afrique

Ouagadougou, 22 fév. 2025 (AIB) – La République du Tchad, pays invité d’honneur à la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), a réaffirmé samedi son engagement à œuvrer pour la souveraineté de la culture africaine.

Invité d’honneur de cette grande fête du cinéma africain, le Tchad a marqué sa présence avec une forte délégation de plus de 200 personnes, conduite par le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.

« Le Tchad est fier, en tant qu’invité d’honneur de cette édition du FESPACO, d’associer sa voix à celle des autres pour célébrer les valeurs culturelles, mais aussi pour défendre la souveraineté de la culture africaine face aux multiples menaces qui pèsent sur elle », a déclaré le ministre tchadien en charge du Développement touristique, Abakar Rozzi Teguil.

« Nos histoires ont longtemps été racontées par d’autres, à travers leurs propres points de vues. Aujourd’hui, nos pays se sont engagés à prendre en main leur destin, notamment par le savoir et surtout par la culture », a-t-il renchéri.

Le Tchad est venu avec des œuvres qui racontent son histoire, sa culture, ses luttes et ses espoirs, mais aussi dans un esprit de partage, d’apprentissage et de renforcement des liens fraternels entre les nations africaines, a ajouté Abakar Rozzi Teguil.

Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat s’exprimait samedi 22 février 2025 lors de l’ouverture de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Pour M. Teguil, cette édition du FESPACO offre une occasion unique de saluer « sincèrement et fièrement » les multiples actions des chefs d’État burkinabè et tchadien en faveur de la souveraineté culturelle de l’Afrique.

À en croire le ministre, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno entend défendre avec ferveur l’identité africaine et promouvoir une coopération culturelle renforcée entre les nations du continent.

Cet engagement, qui incarne la vision panafricaine du président tchadien, se traduit par la mise en place d’un fonds de développement culturel de plus de 100 milliards de francs CFA, la création de l’Agence nationale des industries culturelles et créatives, l’édification d’un grand musée panafricain ainsi que la construction d’une cité panafricaine des arts, du patrimoine et de la culture.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata