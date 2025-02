Burkina-Kossi-Conférence-AES

Kossi : L’alliance des Etats du Sahel expliquée à travers une conférence publique

Nouna 23 fév. 2025 (AIB)-Dans le cadre des activités de la coordination provinciale de la veille citoyenne, le secrétaire général de la province de la Kossi, Firmin Bassolé, a présidé, le samedi 22 février 2025 à Nouna, une conférence publique sur les enjeux socio-économique, politique et économique de l’adhésion du Burkina Faso à l’AES.

Animée par le secrétaire général de la mairie, Harouna Zerbo, la conférence publique, s’est tenu le samedi 22 février 2025 à Nouna, avec pour thème «Enjeux socio-économique politique et économique de l’adhésion du Burkina Faso à l’AES: perspectives et degré de participation citoyenne de la jeunesse».

L’activité a connu la participation des élèves des lycées, collèges et centre de formation de la ville.

Le conférencier a d’abord situé le contexte et a souligné que l’alliance des Etats du Sahel est née suite à la crise multi-dimensionnelle que la région du Sahel a connu depuis plusieurs années.

«Pour faire face à ce fléau, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont convenu le 26 septembre 2023 l’institution de la charte du liptako-Gourma avec pour but d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle.

Selon lui, le 28 janvier 2024, les trois Etats annoncent conjointement et en toute souveraineté leur retrait de la communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).

Les trois pays se partagent plusieurs caractéristiques géographie, économique et culturelle et un grand niveau de similitude au plan social et politique.

Selon le conférencier pour répondre aux défis qui se présentent à eux, les trois pays se doivent d’accroître leur production locale, procéder à l’industrialisation de leur économie, et accélérer la transformation des matières premières.

Harouna Zerbo, a également expliqué que cela passe par l’intégration des économies des trois Etats avec la création de la monnaie commune.

«La gouvernance de ces trois pays et particulièrement celle du Burkina Faso, place le citoyen au centre de son développement», a-t-il dit.

La participation citoyenne de la jeunesse est son engagement pour la sécurisation du territoire (veille citoyenne, enrôlement au niveau des VDP et des FDS) sans oublier l’actionnariat populaire.

La conférence a été rehaussée par la présence et les apports du président de la délégation spéciale, du commissaire central de police et du doyen Marcel Sanguisso.

A l’instar de ses camarades Hyppolyte Mossé et Jean Bertrand Sawadogo se sont dits satisfaits de la conférence qui a répondu à leurs attentes.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo