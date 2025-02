Burkina – Culture – Cinéma – FESPACO – Film – Compétition – Projection

FESPACO 2025 : Katanga, la danse des scorpions plonge les cinéphiles dans l’intrigue du pouvoir

Ouagadougou, 26 février 2025 (AIB) – Le film Katanga, la danse des scorpions, du réalisateur burkinabè Dani Kouyaté, a été projeté ce mardi soir au Ciné Burkina en présence du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui a affirmé qu’il plonge les cinéphiles « dans l’intrigue du pouvoir ».

« C’est un moment riche en émotions. Nous avons suivi un film qui nous plonge dans l’intrigue du pouvoir, dans la violence, mais qui finit sur une bonne note », a déclaré le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo au terme de la projection d’une heure et trente minutes.

Le chef du gouvernement était accompagné du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ainsi que de plusieurs autres membres du gouvernement.

Le film raconte l’histoire du roi Pazouknaam, qui nomme son cousin Katanga chef des armées après un complot raté contre sa couronne. Malheureusement pour lui, c’est ce dernier qui l’assassine et s’empare du pouvoir. Katanga sombre ensuite dans les travers du mal pour défendre son règne.

Le film s’inspire d’une fable politique universelle et intemporelle, adaptée de la tragédie Macbeth de William Shakespeare. Il a été entièrement tourné au Burkina Faso.

« C’est un très beau film, et nous saluons le réalisateur et les comédiens parce que c’est un chef-d’œuvre. C’est l’occasion pour nous d’inviter tous les cinéphiles et nos concitoyens à ne pas hésiter à aller le voir. Nous avons passé un bon moment et nous souhaitons bonne chance au film », a souligné le chef du gouvernement.

Le réalisateur Dani Kouyaté a exprimé sa « satisfaction face à l’adhésion du public au film ». Il affirme l’avoir réalisé « en ayant à l’esprit de remporter l’Étalon d’or de Yennenga ».

« Mon rôle en tant qu’artiste, c’est de poser des questions, de mettre en lumière des problèmes afin que le public réfléchisse avec moi pour trouver des solutions », a-t-il expliqué.

Dani Kouyaté est issu d’une famille de griots. Il est réalisateur, conteur, musicien et metteur en scène. Il a réalisé plusieurs films, dont Sya, le rêve du python (2001) et Keïta, l’héritage du griot (1995). Il enseigne au département d’anthropologie culturelle de l’université d’Uppsala et à l’École de cinéma et de théâtre de Wiks Folkhögskola, en Suède.

Agence d’information du Burkina

