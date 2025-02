BURKINA-CENTRE-OUEST-COMMEMORATION-LANGUES-MATERNELLES

Burkina : le gouverneur du Centre-Ouest appelle à valoriser les langues africaines

Koudougou, 26 fév. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre-Ouest Adama Jean Yves Béré a appelé mercredi à Koudougou, à valoriser les langues africaines à l’occasion de la commémoration de la Semaine des langues africaines et de la Journée internationale de la Langue maternelle, a constaté l’AIB.

Selon le gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Beré, la valorisation des langues africaines est un vecteur de réparation, de justice et de dignité. Le gouverneur a profité de la solennelle montée des couleurs nationales qui s’est tenue dans le bloc des écoles de Sogpelcé à Koudougou, pour tenir ce discours poignant.

Le Conseiller technique (CT) du gouverneur, Kiswendsida Augustin Ouédraogo, a souligné l’importance cruciale des langues africaines, non seulement comme outils de communication, mais aussi comme piliers de l’identité culturelle et véhicules d’histoire et de savoirs ancestraux.

Il a toutefois déploré la menace que font peser la mondialisation et les langues dominantes sur ce patrimoine inestimable.

Face à ce constat, le gouverneur a lancé un appel à l’action, exhortant les citoyens à se mobiliser pour défendre et promouvoir leurs langues maternelles. Il a insisté sur la nécessité de les intégrer dans les systèmes éducatifs, les médias, les institutions publiques et la vie quotidienne, afin d’assurer leur transmission aux générations futures.

Ouédraogo a également mis en lumière le rôle des langues africaines dans la réparation des injustices passées. Selon lui, en donnant la parole à ceux qui ont été historiquement exclus du récit national, en faisant entendre leurs histoires dans leur langue maternelle, il est possible de restaurer leur dignité et de favoriser la réconciliation.

Enfin, le CT du gouverneur a appelé à une plus grande visibilité des langues africaines sur la scène internationale. Il a encouragé les citoyens à faire entendre leur voix dans le concert des nations, à promouvoir la justice et l’égalité, et à plaider pour une reconnaissance accrue de leurs langues dans les instances internationales.

Ouédraogo a conclu son discours en remerciant tous ceux qui œuvrent à la promotion des langues africaines et à la lutte pour la réparation, la justice et la dignité. Il a invité chacun à s’engager, à son niveau, pour contribuer à cette noble cause, afin de construire un avenir où chaque peuple, chaque culture et chaque langue est respecté et valorisé.

A noter que la Semaine des Langues Africaines (SLA) se tient du 21 au 28 février 2025.

Pour mémoire, la SLA est une manifestation d’envergure africaine instituée pour apporter une réponse aux différentes crises que connait le continent dans plusieurs domaines (éducation, relations sociales, etc.). Ce sont les mêmes objectifs qui sous-tendent l’institution de la Journée Internationale de la Langue Maternelle (JILM) par l’UNESCO. A l’occasion, deux communications relatives à la SLA sont au programme de ce mercredi.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/AS/ATA