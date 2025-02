Burkina/Ténado : usage abusif du gaz domestique et vente de produits prohibés, le ministère du commerce monte au créneau

Ténado, 25 fév. 2025 (AIB) –Une opération de contrôle inopinée menée mardi par la direction régionale du commerce du Centre-Ouest et accompagnée de la brigade de gendarmerie de Ténado, a mis en lumière des pratiques illégales de vente de produits prohibés et d’usage abusif de gaz domestique dans cette localité située à 25 kilomètres à l’Ouest du chef-lieu de la région, Koudougou.

L’équipe de contrôle a constaté avec regret que le gaz domestique, conditionné en bouteilles de 6 et 12 kg et subventionné par l’Etat pour un usage ménager, était détourné de sa fonction première. Les agriculteurs de la zone réputée pour sa production de fruits et légumes, utilisaient ce gaz pour alimenter des groupes électrogènes servant à l’irrigation de leurs cultures.

« Cette pratique est inacceptable, car elle prive les ménages, premiers bénéficiaires de la subvention, d’une ressource essentielle », a déclaré le directeur régional du commerce, Siébou Sou. Il ajoute que « si cette concurrence déloyale persiste, de nombreux foyers seront contraints de revenir à l’utilisation du bois de chauffe, aggravant ainsi la déforestation ».

Au cours de l’opération, 21 bouteilles de gaz, dont 18 de 12 kg et 3 de 6 kg, ont été saisies dans plusieurs jardins.

Les autorités rappellent que les bouteilles de 15 kg et plus sont réservées aux professionnels (hôtels, restaurants, etc.).

Profitant de leur présence sur le terrain, les agents de contrôle ont également inspecté des alimentations locales. Ils ont découvert et saisi une dizaine de cartons de liqueurs en sachet et de cigarettes de contrebande, des produits dont la vente est strictement interdite.

« Nous lançons un appel solennel à tous les acteurs économiques de la région : le respect de la loi est impératif pour l’intérêt général », a insisté le directeur régional du commerce.

Cette opération coup de poing à Ténado marque la détermination des autorités à faire respecter la réglementation en vigueur et à protéger les intérêts des consommateurs.

D’autres contrôles de ce type sont à prévoir dans les semaines à venir.

