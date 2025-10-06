Burkina–Faso–Mêbo–Panafricanisme–Soutien–Développement–Endogène

Faso Mêbo : Le Pr Franklin Nyamsi salue l’exemple d’une Afrique souveraine et laborieuse

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB)-Le philosophe et panafricaniste camerounais, Pr Franklin Nyamsi, a exprimé lundi à Ouagadougou son admiration pour le projet Faso Mêbo, qu’il a qualifié d’illustration concrète de la souveraineté et de la capacité des Africains à transformer eux-mêmes leurs conditions de vie.

« En tant que fils de l’Afrique, je suis venu me joindre à mes frères et sœurs du Burkina Faso dans cette œuvre symbolique de la capacité des Africains à s’occuper d’eux-mêmes », a déclaré le Pr Nyamsi, sur le site de Faso Mêbo, en présence de plusieurs travailleurs et responsables du projet.

Selon lui, cette initiative portée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, traduit la volonté de rendre au peuple burkinabè « sa capacité d’être l’acteur majeur de son propre destin » et d’inspirer les autres peuples du continent.

Pour l’intellectuel camerounais, Faso Mêbo n’est pas seulement un chantier de pavage, mais une véritable « thérapie mentale » permettant aux Africains de se libérer de la dépendance et des humiliations liées à l’aide extérieure.

« En travaillant ici, nous nous guérissons des décennies d’asservissement et de dépendance vis-à-vis de l’aide internationale, du FMI et de la Banque mondiale », a-t-il affirmé.

Le Pr Franklin Nyamsi a aussi en salué la détermination du peuple burkinabè, qu’il considère comme un modèle de dignité et de résilience pour toute l’Afrique.

Il a annoncé que l’exemple de Faso Mêbo sera bientôt reproduit dans d’autres pays, notamment au Cameroun, afin de promouvoir un panafricanisme fondé sur le travail et la souveraineté.

Le Pr Nyamsi a également salué l’action commune des dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (AES), notamment les présidents Assimi Goïta du Mali, Abdourahmane Tiani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qu’il a qualifiés « d’avant-garde de la libération de l’Afrique du XXIe siècle ».

Agence d’information du Burkina

