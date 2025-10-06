Burkina-UEMOA-Désignation-Président

UEMOA : Le ministre de l’Economie et des finances du Burkina, Dr Aboubakar Nacanabo, désigné Président du conseil des ministres

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB) – Le ministre de l’Economie et des finances du Burkina, Dr Aboubakar Nacanabo, a été désigné lundi à Dakar, Président du conseil des ministres statutaire de UEMOA, informe l’institution.

Dr Nacanabo, a été désigné par ses pairs à l’issue de la 3e session ordinaire du conseil, tenue au siège de la BECEAO à Dakar. Il succède ainsi à Adama COULIBALY, ministre en charge des Finances et du Budget de Côte d’Ivoire pour un mandat de deux ans conformément à l’article 11 du Traité de l’UEMOA.

Agence d’information du Burkina

DNK/BZ