Tuy/JEPPC 2025: La veille citoyenne mobilise les habitants pour assainir le CMA de Houndé

Houndé, 6 oct. 2025 (AIB) – La veille citoyenne de Houndé a organisé, le samedi 4 octobre 2025, une opération de salubrité au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Houndé. L’activité s’inscrit dans le cadre de la 2e phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) 2025. Elle s’est tenue en présence du secrétaire général de la province du Tuy, Dieudonné Zeida, et du président de la délégation spéciale communale de Houndé, Souleymane Dianda.

Pour manifester leur engagement patriotique, les membres de la veille citoyenne ont mobilisé les habitants de la ville pour nettoyer le CMA. Les herbes autour des bâtiments ont été coupées, les poubelles vidées et l’environnement assaini afin de rendre le cadre plus accueillant pour les patients, les accompagnants et le personnel de santé.

Selon le secrétaire général de la veille citoyenne communale, Amadou Waïgalo, cette activité s’inscrit dans la dynamique de la 2e phase des JEPPC. Il a expliqué qu’à travers cette action citoyenne, un appel a été lancé aux habitants de Houndé pour qu’ils expriment leur patriotisme par des gestes concrets. Il a rappelé que la santé est étroitement liée à la propreté, d’où l’importance d’assainir le cadre du centre médical afin de créer des conditions plus saines pour les malades. M. Waïgalo a remercié les participants, notamment les associations féminines et les responsables communautaires, pour leur forte mobilisation.

Pour sa part, le secrétaire général de la province du Tuy, Dieudonné Zeida, a indiqué que cette activité s’inscrit en droite ligne des actions prévues durant les JEPPC, du 2 au 16 octobre. « C’est une activité qui nous appelle à l’engagement patriotique, car personne ne viendra assainir notre pays à notre place », a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette opération illustre la participation citoyenne à la propreté du cadre de vie et a encouragé les populations à soutenir les initiatives des autorités pour le développement du pays.

Au nom du médecin-chef du district sanitaire (MCD), le Dr Marie Jaurès Ramdé a exprimé sa gratitude aux initiateurs de cette action. « Cette journée de salubrité prouve que la santé n’est pas seulement l’affaire des agents de santé », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs souligner que l’opération contribuera à l’amélioration de la qualité des soins.

À l’issue de l’activité, la délégation spéciale communale de Houndé a offert deux bacs à ordures au CMA pour une meilleure gestion des déchets.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BEB