Faso Mêbo : deux entreprises offrent du matériel de travail, 20 tonnes de ciment et un forage positif

Ouagadougou, 7 août 2025 (AIB)-L’Entreprise de Construction et de Commerce KAFANDO (ECCKAF) et l’Entreprise de Réalisation de Travaux Publics (ERTP) ont manifesté leur engagement patriotique, ce jeudi 7 août, à l’initiative Faso Mêbo, en remettant un important don au fonds de soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, contribuant ainsi à la dynamique nationale de résilience et de solidarité.

« En tant qu’entreprises burkinabè, nous ne pouvons rester en marge de la mobilisation nationale. Ce geste traduit notre solidarité envers tous ceux qui se battent pour la construction d’un avenir meilleur », a déclaré le représentant de l’ECCKAF, Boubacar Kafando.

« Nous exerçons dans le domaine de la construction. Nous avons donc réalisé un forage positif et apporté une cinquantaine de brouettes, des pelles et de l’huile pour les moules », a-t-il précisé.

Pour sa part, Youssouf Kafando, directeur de l’Entreprise de Réalisation des Travaux Publics (ERTP), également active dans le domaine du BTP, a indiqué avoir apporté ce matin une modeste contribution de 20 tonnes de ciment pour accompagner l’initiative Faso Mêbo.

Il a également rassuré les ouvriers en affirmant que tout le Burkina les soutient et qu’ils feront de leur mieux pour les accompagner à tout moment.

Ce don de l’ECCKAF et de l’ERTP vient ainsi renforcer l’élan patriotique et l’engagement collectif pour un Burkina Faso uni et résilient.

Agence d’Information du Burkina

