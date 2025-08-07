Burkina-Notation-Ministres

Burkina/Évaluation : Le ministre des Sports évalué à 50,05 % dans l’exécution de son contrat de performance au 30 juin 2025

Ouagadougou, 6 août 2025 (AIB)-Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Annuuyirtole Roland SOMDA, a été évalué à 50,05 % dans l’exécution de son contrat de performance à la date du 30 juin 2025.

L’évaluation à mi-parcours du contrat de performance ministériel, conduite par les services compétents du Premier ministère, a permis de relever que le département des Sports a réalisé la moitié des objectifs assignés pour l’année en cours.

« En matière de financement des projets des jeunes dans le domaine de l’entrepreneuriat, on peut dire qu’à la date du 30 juin 2025, plus de 1 000 projets — exactement 1 035 — ont été financés à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA.

Ce qu’il faut dire, c’est qu’à mi-parcours, environ 54 % de ces financements sont orientés vers les secteurs productifs, à savoir l’agriculture, l’élevage, l’entrepreneuriat et la transformation », a déclaré le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland SOMDA.

Le ministre a ajouté que parmi les actions marquantes, figure la poursuite des travaux de rénovation des infrastructures sportives. « Nous pouvons enfin dire que le stade du 4-Août est certifié aux normes internationales, comme cela était clairement mentionné dans mon contrat d’objectifs comme un résultat à atteindre.

En plus de cela, il y a le stade de 15 000 places à Bobo-Dioulasso, actuellement en construction et dont les travaux sont très avancés. Nous sommes à un taux d’environ 45 % à ce jour. »

Il a également évoqué l’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, ainsi que le lancement de plusieurs compétitions sportives de masse à travers le pays. « À ce jour, nous avons pu engranger 147 médailles, toutes catégories confondues — or, bronze et argent.

Nous avons aussi organisé 203 activités de loisirs, qui ont connu la participation de plus de 267 000 personnes. »

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi s’est engagé à redoubler d’efforts pour atteindre, voire dépasser, les objectifs d’ici la fin de l’année, conformément à la vision du Premier ministre.

Agence d’Information du Burkina

LN / OS / ATA