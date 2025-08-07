Burkina/Faso Mêbo : La Colonie de vacances islamique de Bogodogo apporte son soutien avec 5 sacs de ciment

Ouagadougou, 7 août 2025 (AIB)-La Colonie de vacances islamique de Bogodogo a marqué sa 20ᵉ édition cette année en participant activement à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Ce jeudi, les 123 colons et 35 encadreurs de la colonie ont effectué une sortie spéciale pour s’immerger dans les activités de Faso Mêbo.

« Nous sommes ici pour faire un don, mais aussi pour que les enfants comprennent comment se déroule cette initiative et comment nous pouvons tous contribuer à la construction du pays », a expliqué Abdoulaye Nyampa, directeur général de la colonie.

Il a indiqué qu’en tant que structure islamique, la colonie a d’abord fait des invocations et des bénédictions pour le succès de Faso Mêbo, avant d’offrir un don concret de 5 sacs de ciment. Par ailleurs, les participants ont également apporté leur aide aux travaux sur le terrain.

M. Nyampa a souligné que cette implication témoigne de la volonté des jeunes colons de s’engager dans des actions citoyennes concrètes, tout en renforçant leur apprentissage et leur sens du devoir envers la communauté.

