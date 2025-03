FOOT-BFA-AFR-SPORT-FIFA-CAF-CM2026

Eliminatoires Coupe du monde 2026: Les Etalons confiants avant d’affronter le Djibouti

Ouagadougou, 20 mars 2025 (AIB) – Les Etalons du Burkina Faso qui affrontent demain vendredi au Maroc, les Requins de la mer rouge de Djibouti dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde de 2026, sont confiants à 24 heures du coup d’envoie de la rencontre.

Les Etalons veulent tout de suite rattraper leur retard au classement dans leur groupe A, à l’issue des deux matchs que l’équipe va livrer contre le Djibouti et la Guinée Bissau respectivement.

« On est 3e de notre groupe. On a pris un peu de retard. Maintenant on veut faire carton plein lors de ces deux matchs, c’est-à-dire, aller chercher les six points. Ça commence déjà par le match de vendredi. On va aller chercher les 3 points avant de se préparer pour le 2e match », s’est exprimé le capitaine des Etalons Bertrand Traoré.

L’entraîneur de l’équipe Brama Traoré qui a entamé un stage de prération pour ces deux rencontres depuis le 17 mars dans le Royaume Chérifien affiche une certaine sérénité. « On est prêt pour le match. On a beaucoup travailler sur l’organisation défensive, les transitions et les sorties de balles », a-t-il dit ajoutant que « l’ambiance est bon enfant. Les joueurs sont en forme. Je suis satisfait parce qu’ils ont un bon état d’esprit. Ils sont physiquement bons et c’est ce qui est important ».

Le nouvel arrivant Arsène Kouassi qui fait ses premiers pas dans l’écurie Etalons laisse percevoir sa joie. « Pour le moment ça se passe bien. Le groupe vit bien. On a répondu présent à l’appel du coach. On espère que ça va bien se passer pour gagner les matchs à venir », dit-il.

Les Etalons joueront demain 21 mars à El Jadida (Maroc) contre le Djibouti avant d’effectuer le déplacement de Bissau pour y affronter les Djurtus.

Le Burkina Faso (3e avec 5 points+2) est logé dans le groupe A avec l’Egypte (1re avec 10 points+9), la Guinée Bissau (2e avec 6 points+1), la Sierra Leone (4e avec 5 points – 1), l’Ethiopie (5e, avec 3 points – 3) et le Djibouti (6e avec 1 point – 8).

La Coupe du monde 2026 se joue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Agence d’information du Burkina

as/ata