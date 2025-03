Sank Finance signe un partenariat avec l’APEC et la SCOOP-Ca/BA

Ouagadougou, 20 mars 2025 (AIB) – L’entreprise Sank Finance a officialisé jeudi matin un partenariat avec l’Agence pour la Promotion de l’Entreprenariat Communautaire (APEC) et son bras technique, la Société Coopérative avec Conseil d’Administration / Bâtir l’Avenir (SCOOP-Ca/BA). Cette signature marque l’étape d’un engagement commun pour le développement économique du Burkina Faso.

« L’inclusion financière est un levier fondamental de croissance et de transformation économique », a déclaré Rodrigue Zabsonré, Directeur Général de Sank Finance.

Pour lui, un partenariat entre Sank Finance, l’APEC et la SCOOP-Ca/BA pose les bases d’un écosystème solide et inclusif.

M. Zabsonré s’exprimait jeudi matin lors de la cérémonie de signature de partenariat entre l’entreprise Sank Finance, l’Agence pour la Promotion de l’Entreprenariat Communautaire (APEC) et la coopérative engagée dans le développement endogène, SCOOP-Ca/BA.

« Nous sommes fiers d’affirmer notre ADN 100% burkinabè, une solution africaine. Nous souhaitons ainsi être un partenaire financier à même d’accompagner efficacement les initiatives, au plus haut sommet de l’État, portées par l’APEC », relève le Directeur Général de Sank Finance.

Selon Rodrigue Zabsonré, ce partenariat tripartite repose sur des valeurs communes telles que la confiance et la transparence, l’innovation financière ainsi que l’impact social et économique.

Le DG de Sank Finance invite le peuple burkinabè à donner la main à Sank Finance pour, ensemble, accompagner et faire briller, au-delà du Burkina, l’entreprenariat communautaire.

« Nous attendons beaucoup de ce partenariat parce que Sank Finance a un grand réseau et inspire confiance. Depuis les premières heures de notre activité, nous avons souhaité nouer un partenariat avec ce partenaire », a affirmé Karim Traoré, Directeur Général de l’APEC.

« L’objectif est de faire de Sank Finance, non pas seulement une solution de paiement, mais un véritable partenaire stratégique capable de porter la vision du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui est de mobiliser l’ensemble des citoyens burkinabè pour épargner et investir dans des projets structurants capables de créer des emplois pour la jeunesse et les femmes », précise Karim Traoré.

Notons que la SCOOP-Ca/BA est le partenaire technique de l’APEC.

« À travers Sank Finance, nous attendons plus de souscripteurs. Nous appelons chaque Burkinabè à souscrire massivement », renchérit Aziz Nignan, Président de la SCOOP-Ca/BA.

Avec Sank Finance, il est désormais possible de souscrire à l’APEC en tapant 3518310415243*Montant#.

Séance tenante, Sada Zougmoré, Administrateur de Sank Finance, a ouvert la voie en souscrivant à hauteur d’un million de francs CFA.

Agence d’Information du Burkina