BURKINA-REVUE-PRESSE

Le décès de Me Titinga Pacéré et l’installation du président de la cour de cassation en couverture des journaux

Ouagadougou, 13 nov. 2024 (AIB)- Les parutions de ce mercredi reviennent sur le décès de Me Titinga Pacéré et l’installation du premier président de la Cour de cassation, Pascal Bamouni.

« Cour de cassation, le premier président, Pascal Bamouni promet de bannir le « corporatisme », titre à sa manchette le journal privé, Le Pays.

Le quotidien informe que c’est le mardi 12 novembtre 2024 que le magistrat de grade exceptionnel a été installé dans la salle des banquets au cours d’une audience solennelle.

Selon le confrère, Pascal Bamouni, par ailleurs membre du conseil supérieur de la magistrature, a promis mettre l’accent sur le respect de l’éthique et de la déontologie et le bannissement des comportements corporatistes.

Dans un autre registre, le doyen des quotidiens privés, L’Observateur Paalga, évoque la disparition de Me Titinga Pacéré.

« Décès de Me Pacéré : Inhumation en toute intimité à Manéga, Il va nous manquer ce Titinga», écrit le canard à sa manchette.

Le journal rappelle que Me Frédéric Titinga Pacéré, homme aux multiples facettes, doyen des avocats du Burkina, chef coutumier de Manéga et fondateur du musée de Manéga et décédé le vendredi 8 novembre 2024 à l’âge de 81 ans, sera inhumé en toute intimité à Manéga par les coutumiers.

Agence d’Information du Burkina

YK/hb/bz