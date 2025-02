FOOT-BFA-MAL-SPORT-CAF-CAN2026-DAMES

Elim/CAN 2026 dames : victoire du Burkina Faso sur le Burundi (1-0)

Ouagadougou, 24 fév. 2025 (AIB) – Les Etalons dmes du Burkina Faso ont battu dimanche soir à Bamako au Mali, leurs homologues les Intamba mu Rugamba (Les Hirondelles) du Burundi par le score de 1 but à 0, comptant pour le second tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2026.

Le but burundais a été marqué à la 25e minute par Madina Traoré sur coup franc. Le mact retour aura lieu le 26 février prochain et le vainqueur de cette double confrontation croisera pour le dernier tour qualificatif pour la CAN, le vainqueur du match Togo contre Djibouti.

Agence d’information du Burkina

as/ata