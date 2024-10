Éducation préscolaire, primaire et non formelle : Sié Palé prend les rênes de la direction régionale du Sud-Ouest

Gaoua, (AIB)-Le Gouverneur de la région du Sud-Ouest, Boureima Savadogo, a installé le nouveau directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle le vendredi 18 octobre 2024 à Gaoua. Il remplace Jean Joseph Somda, qui aura passé 7 ans et 6 mois à la tête de la direction régionale.

Après sept années et six mois à la tête de la Direction Régionale de l’Éducation Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DREPPNF) du Sud-Ouest, Jean Joseph Somda passe le flambeau à Sié Palé.

La cérémonie de passation de charges à la tête de la DREPPNF du Sud-Ouest a eu lieu le vendredi 18 octobre 2024 à Gaoua, dans une atmosphère empreinte de solennité.

Dans son discours d’adieu, Jean Joseph Somda a retracé son parcours à la tête de la DREPPNF.

Il est revenu sur son arrivée en mai 2017, à un moment où la région faisait face à d’importantes crises, allant de la fusion des directions régionales à la pandémie de Covid-19, en passant par l’aggravation de la situation sécuritaire.

Malgré ces défis, M. Somda a exprimé sa fierté de quitter une institution plus stable et un système éducatif plus résilient.

« Nous avons accompli notre mission avec mes collaborateurs, et je rends grâce à Dieu pour m’avoir accordé la santé et la sagesse tout au long de ce parcours », a-t-il déclaré, rendant hommage aux ministres successifs et aux gouverneurs de la région qui l’ont soutenu.

Il a également adressé ses remerciements aux enseignants, encadreurs et partenaires de l’éducation pour leur engagement.

Jean Joseph Somda a aussi rappelé que, sous sa direction, plus de 80 des 115 écoles fermées en raison de l’insécurité ont été rouvertes grâce à la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité.

En prenant officiellement ses fonctions, Palestine Sié Palé s’est engagé à poursuivre les efforts de son prédécesseur, tout en adressant un message de gratitude à l’égard des populations du Sud-Ouest et des partenaires de l’éducation pour leur soutien indéfectible.

« Vous avez tracé une voie sur laquelle je m’engage à poursuivre, et je vous assure de ma disponibilité à œuvrer pour un système éducatif encore plus performant », a-t-il déclaré.

Sié Palé a chaleureusement félicité Jean Joseph Somda pour son leadership et ses efforts exceptionnels.

« Votre dévouement inébranlable a permis d’obtenir des résultats remarquables, même dans des moments de grandes difficultés », a souligné M. Palé, faisant référence à l’initiative de collecte de fonds qui a permis de mobiliser plus de 5 millions de F CFA pour le fonds spécial patriotique.

Il a également salué l’initiative de don de sang lancée par Jean Joseph Somda en faveur du Centre de transfusion sanguine, qui a permis de collecter 300 poches de sang, un acte de solidarité qui a marqué les esprits.

Pour sa part, le Gouverneur du Sud-Ouest, Boureima Savadogo, qui a présidé la cérémonie, a salué le travail accompli par le directeur régional sortant et encouragé le nouveau directeur à poursuivre sur la même lancée, avec pour objectif d’améliorer encore l’offre éducative dans la région.

Le gouverneur a rappelé l’importance cruciale de l’éducation, particulièrement dans le contexte de résilience auquel fait face la région du Sud-Ouest.

Agence d’information du Burkina

Boudayinga J-M THIENON