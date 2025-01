Etats-Unis-Politique-Presidentielle-Investiture-Serment

Etats Unis : Donald Trump s’engage à exercer fidèlement la fonction de président des États-Unis au mieux de ses capacités

Ouagadougou, 20 janv. 2025(AIB)-Le 47e président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, a déclaré lundi lors de son investiture qu’il s’engage à exercer fidèlement ses fonctions de chef d’Etat au mieux de ses capacités.

« Moi, Donald John Trump, je jure solennellement que j’exercerai fidèlement la fonction de président des États-Unis et, au mieux de mes capacités, préserverai, défendrai et soutiendrai la Constitution des États-Unis. Que Dieu m’aide », a-t-il prononcé en posant sa main gauche sur la Bible, que son épouse Melania tenait devant lui.

La cérémonie solennelle d’investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump, s’est tenue pour la première fois depuis 40 ans dans la rotonde du Capitole, dont la capacité d’accueil est de 1 000 personnes. Le républicain a prêté serment à la Constitution et au pays.

« Veuillez accepter mes félicitations, monsieur le président », a déclaré le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts.

M. Trump a prêté serment en posant sa main sur deux Bibles, comme il l’avait fait lors de sa première investiture en 2017. L’une de ces Bibles a été utilisée par le 16e président, Abraham Lincoln, lorsqu’il a prêté serment en 1861. La seconde lui avait été offerte par sa mère durant son enfance.

Donald Trump est devenu le deuxième président de l’histoire des États-Unis à occuper la plus haute fonction gouvernementale après une pause. Précédemment, seul Grover Cleveland (22e et 24e président, ayant exercé de 1885 à 1889 et de 1893 à 1897) l’avait fait. M. Trump est désormais le 45e et le 47e président des États-Unis.

Agence d’information du Burkina