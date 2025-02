Korsimoro/Koupéla/maraichage

Culture de contre-saison : L’ONG Help aménage un périmètre maraicher

Kaya, 3 fév. 2025 (AIB)-Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Soonré, l’ONG Help a officiellement remis, le lundi, la clé d’un périmètre maraicher de deux hectares au profit de 105 bénéficiaires dont 79 femmes du village de Koupéla, dans la commune de Korsimoro. D’un potentiel aménageable de 2,27 hectares (ha) dont 2,044 ha ménagé, le périmètre maraicher du village de Koupéla, dans la commune de Korsimoro (Sanmatenga) est doté d’un système semi-californien.

Selon le chef de bureau Help-Centre-Nord, Mahamadi Belem, il s’agit d’un système de pompage alimenté d’une source d’énergie mixte (solaire et groupe électrogène) et d’un réseau de distribution constitué d’un canal d’amenée, d’un bassin partiteur et de quatre quartiers de distribution.

A l’entendre, aménagé par l’ONG Help, en partenariat avec son homologue APIL au Centre-Nord, ce périmètre maraicher est réalisé grâce au financement de la République Fédérale d’Allemagne (BMZ) à la hauteur de 43.821.600 francs CFA. Réalisé au profit de 105 bénéficiaires dont 79 femmes constitués de populations hôtes et Personnes déplacées internes (PDI), ce site d’exploitation agricole a une production prévisionnelle de 36 tonnes estimées à 11.644.600 francs CFA.

Outre le périmètre maraicher, M. Belem a fait savoir que les bénéficiaires ont également reçu divers appuis qui se résument par quatre formations techniques en maraicher-culture, une dotation d’intrants et matériel agricole pour la mise en valeur dudit périmètre, l’élaboration d’un cahier de charge de l’aménagement, la mise en œuvre d’un PGES, leur organisation en scoops et le suivi technique des activités de production. Aux dires du chef du Bureau Help-Centre-Nord, la réalisation de ce périmètre s’inscrit dans le résultat 2 du projet Soonré pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages du Centre-Nord et du Nord.

Une panoplie d’accompagnement qui renforce les moyens d’existence des bénéficiaires. Sanata Ouédraogo est la porte-parole des 79 exploitantes dudit périmètre. «Nous utilisons les revenus de nos productions agricoles pour acheter des vivres, des médicaments et payer la scolarité de nos enfants », s’est-elle réjouie.

A l’entendre, cette activité agricole a aussi amélioré qualitativement leur alimentation familiale réduisant du même coup les risques liés aux maladies sous alimentaires. Même son de cloche pour le gérant de la station de pompage d’eau, Ousséni Ouédraogo. « Cette initiative est venue soulager énormément nos peines.

Les revenus permettront d’améliorer les conditions de vie de nos familles », a-t-il estimé. De ce fait, les intervenants ont traduit leur reconnaissance à l’endroit des ONGs Help et APIL ainsi que leur bras financier BMZ. Pour les autorités administratives, cette action entre en droite ligne de l’Offensive agro-sylvo-pastorale. «Le système de pompage solaire va accroitre la production des populations tout en minimisant les coûts de production.

Cette initiative va améliorer les rendements des cultures de contre-saison », a salué le haut-commissaire du Sanmatenga, Idrissa Gamsonré. C’est pourquoi, il a invité les bénéficiaires à une bonne utilisation du périmètre pour le bonheur de leurs familles.

Abondant dans le même sens, le chef de département de la résilience au Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire au Ministère en charge de l’agriculture, Souleymane Zio a souligné que site exploitation répond au panier de résilience qui est un paquet d’actions permettant de renforcer la résilience des ménages au Burkina Faso.

Toute chose qui permet d’éviter l’assistanat permanent. A écouter Mahamadi Belem, le projet Soonré, d’une durée de cinq ans (2021-2025) est financé par BMZ à la hauteur de 2 milliards 950 millions de francs CFA. Son objectif, a-t-il poursuivi, est de contribuer à améliorer les moyens de subsistance et de résilience des PDI, retournés et populations d’accueil dans les régions du Centre-Nord et du Nord. Selon lui, au Burkina Faso, l’ONG Help intervient depuis 2008 et met en œuvre des projets visant à répondre aux défis humanitaires et de développement tels que la nutrition, la santé, la sécurité alimentaire, les urgences humanitaires, le Wash, les moyens d’existences et la protection.

Agence d’information du Burkina

ES/ata