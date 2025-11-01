Coupe du monde U17 Qatar 2025 : les Etalons cadets sont arrivés à Doha

Ouagadougou, 1er nov. 20205 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso sont arrivés samedi à Doha au Qatar pour prendre part aux phases finales de la coupe du monde de leur catégorie « Qatara 2025 », a-t-on appris de la Fédération burkinabè de football.

« Les Etalons ont terminé leur stage à Dubaï et sont arrivés à Doha pour la compétition. L’équipe effectuera sa première séance d’entraînement ce soir à 19h30 heure locale et 16h30 GMT », a annoncé la Fédération burkinabè de football.

A Dubaï où les U17 burkinabè sont allés se préparer pour la compétition, ils ont livré trois matchs amicaux pour deux victoires contre le Panama et l’Ouzbékistan et une défaite contre le Venezuela.

Le Burkina Faso dans ce mondial des cadets, est logé dans le groupe I avec les Etats-Unis, la République Tchèque et le Tadjikistan. Les Etalons débutent le mondial face aux Etats-Unis le 5 novembre prochain.

Agence d’information du Burkina

as/ata