Burkina : Faso agency apporte du matériel et des vivres à l’initiative présidentielle Faso Mêbo

Ouagadougou, 1er nov. 2025 (AIB) – L’agence virtuelle Faso agency a fait don, samedi à Ouagadougou, de matériel de construction et de kits alimentaires à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, en vue de soutenir les efforts de développement engagés par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le don, composé d’une tonne de ciment, de quatre brouettes, de quinze pelles, de quinze pioches, de cent gilets, de quarante-cinq paires de gants et de plus de deux cents plats de kits alimentaires, vise à renforcer la participation citoyenne à la construction du pays.

Selon le manager de Faso agency, Bagnon Ousmane Konaté, cette action s’inscrit dans la dynamique patriotique impulsée par le chef de l’État.

« Nous avons décidé de participer à la construction de notre pays. On n’est jamais mieux que chez soi et personne d’autre ne viendra le faire à notre place », a-t-il déclaré.

Pour M. Konaté, ce geste traduit « la fibre patriotique » qui anime les membres de Faso agency et de nombreux Burkinabè.

« C’est une fierté pour nous de voir nos compatriotes se mettre ensemble pour bâtir le pays. Ce qui se passe aujourd’hui était inimaginable il y a quelques années », a-t-il ajouté.

Le manager a salué « la vision du capitaine Ibrahim Traoré » qui, selon lui, favorise la réconciliation et l’unité du peuple autour d’un objectif commun.

« On sent la fierté d’appartenir à ce pays », a-t-il insisté.

M. Konaté a également invité l’ensemble des Burkinabè, y compris ceux de la diaspora, à s’impliquer dans l’initiative Faso Mêbo, chacun à son niveau.

« Même dans vos régions, participez à Faso Mêbo. C’est tout le pays qui gagne », a-t-il conclu, appelant la diaspora à « revenir investir au pays » dans un contexte qu’il juge désormais propice aux affaires.

Faso agency est une agence virtuelle qui protège et monétarise les comptes sur les réseaux sociaux. Son président réside en France, et la structure est présente en Europe ainsi que dans la sous-région.

