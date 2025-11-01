CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO

9e étape Tour du Faso : Achraf Ed-Doghmy signe la première victoire marocaine à Kaya

Kaya, 1er nov. 2025 (AIB)-Le coureur marocain Achraf Ed-Doghmy a remporté la 9e et avant-dernière étape du Tour du Faso entre Ouagadougou et Kaya (118,200km) devant le Camerounais Steve Auriol, signant ainsi la première victoire des Lions de l’Atlas cyclistes à cette 36e édition de la petite reine burkinabè. Le maillot jaune reste sur les épaules de Paul Daumont.

La voie n’était pourtant pas tout tracée pour cette victoire d’Ed-Doghmy, le Belge De Boes Timmy ayant animé l’étape du jour en remportant les deux sprints intermédiaires de Ziniaré et de Korsimoro. C’est aux derniers 20km de l’arrivée que Ed-Doghmy et Steve Auriol se sont détachés du peloton pour aller disputer le sprint final à Kaya.

Là, le Marocain Ed-Doghmy a eu la force nécessaire dans les jambes pour s’imposer dans les 200 derniers mètres de la ligne d’arrivée. Il a parcouru les 118,200km en 2h 35mn 36s, soit une vitesse moyenne de 45,586 km/h.

Paul Daumont arrivé 3e est dans le trio pour les bonifications de l’étape. Il garde et conforte donc son maillot jaune, distançant son challenger marocain El Alouani de 35 secondes et de 49 secondes du Belge Yaxano Smet. Le Burkinabè Saturnin Yaméogo est 4e au général à 58 secondes de la tunique jaune. Le Belge De Boes Timmy de la Team Flanders, porte le maillot rose aux points devant le Burkinabè Soumaila Ilboudo.

Au classement général par équipe, les Etalons cyclistes du Burkina Faso sont en tête devant les Lions de l’Atlas marocains avec un écart au temps de 4mn 32s.

La dernière étape Saponé – Ouagadougou (avec critérium de 14,5 à Ouagadougou, à parcourir 5 fois, soit une distance de 113,250km), sera disputée demain 2 novembre sur l’Avenue Thomas Sankara.

Agence d’information du Burkina

as/ata