Coupe APSAB 2024 : Sanlam Assurances remporte la 6e édition en battant Général des Assurances

Ouagadougou, 29 nov. 2024 (AIB)-La société Sanlam Assurances a remporté vendredi soir la 6e édition de la Coupe de l’Association Professionnelle des Sociétés d’Assurances du Burkina (APSAB), en battant en finale Général des Assurances sur le score de 3 buts à 0.Sanlam Assurances s’est succédé à elle-même en conservant son titre, après avoir dominé la finale du tournoi de football Maracana de l’APSAB.

Malgré une première mi-temps équilibrée, l’équipe de Général des Assurances n’a pas pu résister à la supériorité de Sanlam Assurances en seconde période.La compétition a eu lieu le 29 novembre 2024 sur le terrain Maracana à Ouagadougou situé dans la Zone d’activités diverses (ZAD). Cette compétition, est organisée à l’occasion des 72 h de l’assurance au Burkina, avec la participation de huit équipes.

Il s’agit de, SONAR assurances, UAB assurances, Générale des Assurances, SUNU assurances, Sanlam assurances, VISTA assurances, Raynal assurances, Coris assurances, Jackson assurances, Yelen assurance, CIF assurance-vie et Globus-re.L’équipe victorieuse a reçu le trophée accompagné d’une enveloppe de 200 000 FCFA, tandis que la finaliste malheureuse s’est vu remettre une somme de 150 000 FCFA. Coris Assurances, classée 3e, et Raynal Assurances, 4e, ont également été récompensées.

Des prix spéciaux ont été attribués, notamment celui du meilleur buteur et du meilleur joueur de la compétition, remportés par Abdoul Latifa Kaboré de Sanlam Assurances.Selon le directeur général de UAB Assurances, l’objectif de cette activité avait pour but de promouvoir l’émulation entre les collaborateurs tout en partageant les valeurs du sport, telles que l’engagement et la solidarité, tout en entretenant leur forme physique pour plus d’efficacité au travail.

À l’en croire, les objectifs ont été atteints, au vu de l’engagement des participants, malgré l’âge avancé de certains d’entre eux.« C’est notre métier qui gagne, c’est l’amitié entre collègues qui s’en trouve renforcée », a-t-il conclu.Pour le capitaine de Sanlam Assurances, Serge Ouédraogo, « le match n’a pas été facile face à un adversaire qui n’a pas démérité ». Toutefois, il a souligné que son équipe avait su exploiter les failles pour l’emporter.

