Bogandé : La 6e édition de la Journée provinciale des sports et loisirs de la Gnagna célébrée

Bogandé, 30 nov. 2024 (AIB) – La 6e édition de la Journée provinciale des sports et loisirs de la Gnagna s’est déroulée le samedi 30 novembre à Bogandé, sous la présidence du haut-commissaire de la province de la Gnagna, représenté par le secrétaire général de la province, Mendien dit Moussa Soma.

Cette édition, initiative de la Direction provinciale des sports et loisirs de la Gnagna, a eu lieu sur le plateau omnisports de Bogandé.

Elle était placée sous la présidence du haut-commissaire de la province, représenté par Mendien dit Moussa Soma.

À cette occasion, le plateau omnisports de Bogandé a attiré une foule nombreuse.

Les amateurs de jeux de société ont rivalisé d’ardeur et de talent dans diverses disciplines, notamment le waré (hommes et femmes), le ludo, l’aztèque, le baby-foot, la pétanque et le damier. Des matchs de gala de football ont également été organisés pour le plus grand plaisir des populations locales.

Ces activités ont constitué les moments forts de cette journée provinciale.

Le directeur provincial des Sports et Loisirs de la Gnagna, Albert Dakissaga, a souligné que la JPSL permet aux sportifs et amateurs de loisirs de se rassembler et de se divertir. L’objectif est de promouvoir les sports et les loisirs à travers la compétition.

Le secrétaire général de la province, Mendien dit Moussa Soma, a félicité la direction provinciale des Sports et Loisirs pour cette initiative. « J’invite les populations à s’impliquer davantage », a-t-il ajouté.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix aux quatre premiers de chaque discipline.

En plus des enveloppes financières, les deux premiers de chaque catégorie ont reçu des médailles.

Par ailleurs, des équipements sportifs ont été remis aux services de sécurité, aux établissements secondaires, aux sites de pratique du sport pour tous de Bogandé et à certains clubs de football, à l’initiative de la Direction provinciale des Sports et Loisirs. Rendez-vous est donné en 2025 pour la 7e édition.

Agence d’Information du Burkina

Oyé Ardjima Yempabou TINDANO