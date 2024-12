BURKINA-CULTURE-FESTIVAL-CLOTURE-ACTIVITES

Burkina/Festival Rakiiré : Le coordonnateur s’est réjoui de la tenue du pari de l’organisation malgré quelques difficultés

Ouagadougou, 1er déc. 2024 (AIB)- Le coordonnateur de l’association Faso Rakiiré, Benoît Ilboudo, s’est réjoui, dimanche, de la tenue du pari de l’organisation de la 1ère édition du Festival international de la parenté et alliance à plaisanterie (FIPAP), malgré quelques difficultés qui ont entaché l’évènement culturel.

« Nous sommes satisfaits de l’évènement qui a pu vraiment se tenir malgré quelques difficultés. Depuis son ouverture vendredi jusqu’à sa clôture ce soir, il n’y a eu de couacs majeurs », a soutenu le coordonnateur de l’association Faso Rakiiré et président du comité d’organisation du FIPAP 2024, Benoît Ilboudo.

Au titre des difficultés liées à l’organisation, il a par ailleurs fait cas du non-respect des rendez-vous par certaines communautés, la coïncidence du FIPAP avec de grands évènements tels que le Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la cérémonie officielle de lancement de l’usine de tomates à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins.

M. Ilboudo, lors de la clôture des travaux du FIPAP 2024, s’est réjoui également du bon déroulement de l’évènement.

Il a aussi remercié les différents partenaires pour leurs soutiens et les a sollicités d’être toujours aux côtés de l’association pour les futures éditions, afin de magnifier un pan de la culture burkinabè et de promouvoir le vivre ensemble au Burkina Faso.

« Nous sommes à notre début et nous ne pouvons pas avoir le même impact que ceux qui sont à leur 3e 6e, 8e et 10e édition. Nous tiendrons compte de tous ces paramètres pour plus d’expériences afin de réussir les éditions futures », a indiqué le coordonnateur de l’association Faso Rakiiré.

Aboubacar Arzika du Haut conseil des Nigériens de l’extérieur vivant au Burkina, s’est dit très ému de l’initiative de l’association qui favorise la promotion de la paix et la cohésion sociale entre les différentes communautés burkinabè.

Il a pour sa part, traduit la disponibilité de son pays à accompagner le Festival Rakiiré pour l’atteinte des résultats des résultats fixés.

Même son cloche pour le Raasanb Naaba de Wayalghin, qui s’est dit content de la démarche de l’association qui cherche à raviver la flamme de la culture de nos ancêtres.

Il a ainsi invité les autorités à soutenir le bébé qui vient de naître pour la promotion de la paix et du vivre-ensemble au Faso.

Au terme de la cérémonie, l’association a remis des attestations de reconnaissance à la communauté nigérienne, ghanéenne et aux exposants.

Elle a aussi offert des effets d’habillement aux orphelins des Forces de défense et de sécurité (FDS) et Volontaires de la défense pour la patrie (VDP) tombés au front.

La 1ère édition du Festival international de la parenté et alliance à plaisanterie (FIPAP) 2024 a ouvert ses portes le vendredi 29 novembre au terrain Newton de Wayalghin de la ville de Ouagadougou et les a refermé le dimanche 1er décembre 2024.

Durant 72 heures, les 14 communautés invitées qui, sont entre autres, les gourmantchés, les Yadcés, les gourounsis, les Samos, les Mossis, les Dagaris, les lobis, les Bissas, se sont rivalisés en parenté à plaisanterie, en football, en cyclisme et en prestations artistiques.

Un Rakii-raga et des expositions ont meublé le FIPAP 2024 sous le thème « Culture, sport, le Rakiiré pour vivre-ensemble harmonieux ».

Agence d’information du Burkina

NO/HB/ATA