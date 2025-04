Coopération régionale : Une délégation nigérienne échange avec le Ministre d’Etat, Emile ZERBO sur le fonctionnement des collectivités territoriales

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, a reçu en audience, le mardi 15 avril 2025, à Ouagadougou, une délégation de la République du Niger, conduite par Monsieur Abdoukadri HAMA, Directeur Général de l’Administration du Territoire, de la Déconcentration et de la Décentralisation.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un partage d’expériences entre les deux pays sur le fonctionnement des collectivités territoriales.

A l’issue de l’audience, le Directeur Général de l’Administration du Territoire, de la Déconcentration et de la Décentralisation du Niger, Monsieur Abdoukadri HAMA, a indiqué que la mission vise à s’inspirer des bonnes pratiques en vigueur au Burkina Faso et à recueillir les orientations des autorités burkinabè pour améliorer la gestion locale dans l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

« L’objectif est de réfléchir ensemble aux meilleurs moyens de renforcer la mobilisation des ressources afin de mieux soutenir nos collectivités territoriales. Nous avons exposé au Ministre d’Etat, les grandes lignes de notre séjour et il nous a prodigués de précieux conseils pour la mise en œuvre de nos activités », a expliqué Monsieur Abdoukadri HAMA.

Il a, en outre, souligné que la délégation nigérienne a également eu des séances de travail avec des acteurs en charge de la décentralisation et des collectivités territoriales dans la capitale burkinabè.

« Nous avons eu des d’échanges fructueux avec des techniciens et nos collègues de la décentralisation avec qui, nous avons pu avoir une certaine harmonie de points de vue et une harmonisation d’approches dans la réalisation des ambitions de nos plus hautes autorités en matière de décentralisation au sein de l’AES », a conclu Monsieur Abdoukadri HAMA.

DCRP/MATM