AES : Les États-majors réfléchissent à une stratégie commune de défense à Ouagadougou

Ouagadougou, 15 avr. 2025 (AIB) – Les chefs d’États-majors et des experts militaires de l’Alliance des états du Sahel (AES) se sont réunis mardi à Ouagadougou pour bâtir « une architecture commune de défense solide, efficace et adaptée aux défis sécuritaires » de l’espace communautaire.

L’armée a le devoir historique de repondre à l’aspiration légitime par la mise en place de la force de l’AES qui doit être la manifestation du refus catégorique des solutions extérieures, a fait savoir le chef d’état-major des armées du Burkina Faso, le général Mousa Diallo.

Pour cela, poursuit l’officier militaire « il nous appartient de construire ensemble une réponse coordonnée, souveraine et réunie ».

Le général Diallo a souligné que cette réunion constitue une étape cruciale dans la mise en œuvre de la vision partagée de la confédération de l’AES, celle d’une sécurité collective fondée sur la solidarité, l’interopérabilité des forces et la confiance mutuelle.

« Elle marque une étape décisive d’un cheminement vers une défense commune, autonome et souveraine », a-t-il renchérie.

Il s’agira au cours de cette réunion d’évaluer et valider les plans du protocole additionnel de défense et de sécurité ainsi que les modalités de la mise en place de la force de l’AES, a-t-il soutenu.

De ses dires, les chefs d’États-majors des armées s’inscrivent dans la vision des chefs d’États de la confédération de l’AES pour aller au-delà des maux et poser les bases concrètes d’une coopération militaire, incluant le partage de renseignements, la formation commune, les équipements adaptés et une stratégie unifiée.

« La Confédération des États du Sahel est en marche. Nous écrivons ensemble une page nouvelle de l’histoire militaire du Sahel. Le monde nous regarde et nos peuples nous font confiance. Je ne doute pas qu’au cours de nos travaux, les échanges seront francs, constructifs et porteront l’espoir pour la réunion de nos espaces communs », a-t-il conclu.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des engagements communs après Niamey le 7 mars 2024 et Bamako le 8 novembre 2024.

