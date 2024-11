Burkina-Maroc-Coopération

Coopération Burkina-Maroc : Signature de convention de partenariat entre Bobo-Dioulasso et Rabat

Ouagadougou, 29 nov. 2024 (AIB)-Le président de la délégation spéciale communale Laurent Kontogom a séjourné du 24 au 28 novembre 2024 à Rabat en terre marocaine dans le cadre d’une visite officielle de signature de convention de partenariat de six ans renouvelable entre Bobo-Dioulasso et Rabat.

L’acte officiel marquant la signature de la convention est intervenu le mardi 26 novembre 2024 à la Marie de Rabat entre les deux collectivités territoriales en présence de l’Ambassadeur du Burkina Faso au Maroc Mamadou Coulibaly.

Ce partenariat concerne entre autre, les domaines de l’environnement, de la planification et l’aménagement du territoire, de la digitalisation et la numérisation des administrations locales, du tourisme durable, de l’eau et l’assainissement et la culture.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a salué ce début de coopération entre les deux villes. « l’ouverture d’une nouvelle page de coopération entre la commune de Rabat et une collectivité territoriale du Burkina Faso est la preuve de l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et notre pays. Une diplomatie des collectivités territoriales à travers la coopération décentralisée qui vient de conforter la solidité des relations entre nos deux pays. » a-t-il lancé.

Pour le maire de Rabat, Madame Fatiha El Moudni, ce partenariat promoteur ainsi que les projets qui en découleront représentent une traduction concrète de la volonté royale de renforcer la coopération Sud Sud.

« Cette aspiration à la coopération est un projet global visant l’échange d’expertises et des meilleures pratiques dans les domaines de la gestion territoriale, de la gouvernance locale et l’amélioration des services publics ». a-t-elle souligné.

Au cours de cette visite dans la capitale marocaine Laurent Kontogom a eu un calendrier diversifié de visites techniques, culturelles et thématiques.

Ce programme a permis au premier responsable de la commune de Bobo-Dioulasso et à son collaborateur, de découvrir les initiatives innovantes mises en œuvre dans la région de Rabat Salé Kenitra, sous l’impulsion de Sa majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre des projets royaux intégrés, notamment le projet d’aménagement de la vallée du Bouregreg et le projet « Rabat, Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture ».

Cette visite officielle, dirigée par le conseil communal de la ville de Rabat, sous la direction de Mme Fatiha El Moudni, maire de Rabat, a permis aux deux autorités communales, d’explorer des opportunités de collaboration et d’investissement, ainsi que d’échanger sur les bonnes pratiques en matière de gestion communale et de gouvernance locale.

Les visites techniques, ainsi que les sorties thématiques et culturelles, ont été réalisées en partenariat avec les acteurs locaux concernés. Elles ont permis à la délégation burkinabè de s’inspirer de l’expérience marocaine en matière de planification de projets durables, notamment dans les domaines de la réutilisation des eaux usées (REUSE).

De la dépollution des eaux marines (REDAL), ainsi que de la gestion de l’eau, de l’électricité, de l’assainissement et du développement culturel. Parmi les sites visités figuraient le Musée de la Parure, les emblématiques sites du Chellah et des Oudayas, le mausolée Mohammed V, la Tour Mohammed VI, la Marina de Rabat et Salé, entre autres.

Cette visite marque une étape clé dans le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux villes et constitue un jalon important pour le développement des liens bilatéraux entre le Maroc et le Burkina Faso.

En rappel, c’est l’ancien président de la Fédération de Football, Sita Sangaré, qui a beaucoup contribué avec d’autres personnalités, pour la mise en relation entre les deux collectivités.

Agence d’information du Burkina

DCRP Mairie Bobo