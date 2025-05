Coopération Burkina Faso-République de Türkiye : l’ambassadeur Feriba HOKKACI ESIRGEN remet les Copies figurées de ses Lettres de créance au Chef de la diplomatie burkinabè

Ouagadougou, le 13 mai 2025

Son Excellence Madame Feriba HOKKACI ESIRGEN est l’ambassadeur de la République de Türkiye nouvellement accréditée auprès du Burkina Faso.

Arrivée dans la capitale burkinabè le 06 mais dernier, elle était dans l’après-midi du 12 mai au ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, pour remettre les Copies figurées de ses Lettres de créance à SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

A cette occasion, la diplomate turque a indiqué que c’est un honneur pour elle de servir au Burkina Faso, tout en remerciant les autorités d’avoir accepté son accréditation.

Elle dit être consciente de l’héritage prestigieux laissé par son prédécesseur en termes de renforcement de la coopération entre la Türkiye et le Burkina Faso, mais s’engage à poursuivre dans la même dynamique, en mettant l’accent sur le potentiel de coopération non encore exploité.

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et Madame le ministre délégué chargé de la coopération régionale, ont souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur, et lui ont formulé des vœux de plein succès dans sa mission au pays des Hommes intègres.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a dit son engagement et celui de tous ses collaborateurs, à œuvrer davantage pour le renforcement de l’axe Ouagadougou-Ankara, car dit-il « la Türkiye est un pays ami et un partenaire stratégique pour nous, et notre coopération se porte bien dans plusieurs domaines tels que la défense-sécurité, la santé, les échanges commerciaux, l’agriculture et l’environnement, mais il y’a encore du potentiel pour faire rayonner encore plus cette coopération ».

