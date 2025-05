Burkina/Boulgou-Elèves-Assainissement

Boulgou : Les élèves du collège privé An Nour assainissent le Centre Médical avec Antenne Chirurgicale de Bittou

Bittou, le 10 mai 2025 (AIB) – Le personnel du collège An Nour de Bittou en collaboration avec les élèves dudit établissement ont assaini le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Bittou le 10 mai 2025.

L’objectif visé par le personnel et les élèves du lycée privé An Nour de Bittou pour cette activité est de rendre le cadre de cette infrastructure sain et propre. C’est aussi de montrer leur patriotisme, encourager le personnel soignant, sensibiliser les accompagnants des malades et montrer leurs civismes.

Une forte mobilisation des élèves du collège privé An Nour, munis de balais, de dabas, de râteaux, ont montré leur patriotisme en nettoyant une grande partie de l’espace du CMA et des salles de soins et d’hospitalisation en présence du Médecin chef du district sanitaire de Bittou et des agents de la santé.

Le gestionnaire du collège An Nour, Diessongo Moubarick, par ailleurs, président de la coordination des associations des veilles citoyennes de Bittou a au nom du fondateur de l’établissement Zampaligré Boukaré, exprimé sa satisfaction et invite les autres établissements à faire autant.

C’est dans une très grande satisfaction et ambiance que le médecin chef, OUATTARA Bourama, a salué les organisateurs pour l’initiative et leur engagement.

Agence d’information du Burkina

