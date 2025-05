Burkina-Nahouri- Culture-Sport

Nahouri/Festival culturel Toumouna Gow Tchandia: 48 heures pour promouvoir la culture Kassena et le sport

Pô, 13 mai 2025 (AIB)-L’association Digoulifanga « rappelons le passé » de songo 2, village situé à une dizaine de km au Sud-Est de la ville de Pô, a clôturé le 11 mai 2025, la 3e édition du festival culturel Toumouna Gow Tchandia, qui vise le renforcement des liens entre les communautés.

Danses traditionnelles djongo et guerrière, tir à l’arc, nuit culturelle, parenté à plaisanterie et une course cycliste, ont constitué les principales articulations de ces 48 heures de festivités.

L’activité a été présidée par le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam et parrainée par Naaba Kiiba de Diguila, commune de Sourgoubila.

Selon le président du comité d’organisation, Mahamoudou Adiawourabou, le festival culturel Toumouna Gow Tchandia est un cadre de transmission de valeurs culturelles entre les générations.

Il a indiqué que le festival est aussi un renforcement des liens entre les communautés tout en encourageant la jeunesse à s’approprier sa culture pour une paix durable empreinte de cohésion sociale et de résilience.

Le parrain du jour, le Naaba Kiiba de Diguila de Sourgoubila, a félicité les initiateurs du festival qui œuvre pour la valorisation du riche patrimoine culturel.

«A travers les danses traditionnelles (Djongo et guerrière), la parenté à plaisanterie, les contes et légendes, la lutte traditionnelle et le tir à l’arc, nous ravivons ainsi l’âme de notre nation. Nous réaffirmons que l’identité culturelle n’est pas un luxe mais une force vivante, essentielle pour reconstruire la paix, renforcer notre vivre ensemble et soutenir l’économie locale», a laissé entendre le parrain.

Aussi, a-t-il ajouté, le mot d’ordre « consommons Burkinabè » lancé par les plus hautes autorités, au-delà de l’alimentation et de l’artisanat s’attend également à la culture, au savoir-faire et au patrimoine immatériel.

«Pour cela, soutenir de telles initiatives, c’est faire le choix de l’espoir, de l’authenticité et du développement durable», a soutenu le parrain.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, a salué les organisateurs pour cette belle initiative car selon lui, les expressions musicales, l’engouement et la mobilisation des populations autour des activités montrent que les populations aiment leur culture.

Les organisateurs ont couplé ce festival à une course cycliste et une compétition de tir a l’arc.

Avant le début de la cérémonie, les autorités coutumières ont imploré les ancêtres afin qu’ils protègent les autorités de la transition et les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national.

Une forte délégation ghanéenne conduite par le chef de Navrongo est venue soutenir l’initiative et témoigner l’amitié entre les populations situées de part et d’autre de la frontière.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz