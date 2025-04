Coopération Burkina Faso- CICR: le Directeur pays de l’institution fait le bilan des interventions de 2024 au Chef de la diplomatie burkinabè

(Ouagadougou, 9 avril 2025)

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a accordé une audience au Directeur Pays du Comité international de la Croix rouge, accompagné du Secrétaire général de la Croix rouge burkinabè, ce mardi 8 avril 2025.

M. Yves ARNOLDY est venu faire le point des activités menées en 2024, par le CICR et la Croix rouge burkinabè, dans le cadre de l’assistance humanitaire au Burkina Faso.

Au cours de l’année écoulée, le CICR et son partenaire ont mené plusieurs interventions pour renforcer la sécurité économique et appuyer la résilience des populations, renforcer les capacités des structures sanitaires et faciliter l’accès aux soins de santé.

Cette audience a été l’occasion pour le premier responsable du CICR d’évoquer aussi la coopération fructueuse avec le Burkina Faso et surtout de discuter des perspectives de ce partenariat en vue de développer la présence de l’organisation au Burkina Faso.

Le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE a salué l’œuvre humanitaire très significative du CICR en appui à la réponse humanitaire apportée par le gouvernement burkinabè.

Il a félicité et encouragé l’équipe du CICR au Burkina Faso et son partenaire terrain, la Croix rouge burkinabè.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a également donné des orientations sur la vision des hautes autorités du Burkina Faso, afin de mieux encadrer et renforcer les interventions des deux organisations pour plus d’efficacité et d’impact dans la vie des personnes déplacées et des populations hôtes vulnérables.

Il faut noter que globalement 54 projets ont été réalisés en 2024 avec un financement de près de 22 milliards de francs CFA.

DCRP/MAECR-BE