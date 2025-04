Burkina/Banwa-Engagement-Patriotique -Salubrité-Enfants

Banwa : Les enfants de la maternelle de Kouka donnent l’exemple du civisme et du patriotisme en assainissant leur cadre d’apprentissage

Solenzo, 9 avr. (AIB) – Les enfants de la maternelle de la commune rurale de Kouka située à 42 km de Solenzo ont participé à une journée de salubrité dans le centre d’éveil le mercredi 9 avril 2025 en présence de leurs encadreurs et du Président de la délégation spéciale (PDS) de Kouka, Raymond Ilboudo.

Dans le cadre des Journées Nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les enfants de la maternelle de la maternelle de la commune rurale ont donné l’exemple du civisme en participant à une journée de salubrité.

Munis de balais pour les uns, de râteaux pour les autres, les tout-petits ont nettoyé leur espace d’apprentissage dans l’ambiance et les encouragements de leurs enseignants et enseignantes.

« L’ordre et la discipline commencent dès le bas-âge et cette initiative vise à inculquer à ces enfants, les valeurs de civisme et de patriotisme. Ils sauront ainsi qu’ils doivent rendre leur entourage propre, ce qui permettra de lutter même contre certaines maladies », a souligné le Président de la délégation spéciale de Kouka, Raymond Ilboudo, en félicitant les enseignants de la maternelle.

Il s’est réjoui qu’après avoir monté les couleurs nationales la semaine dernière, cette fois-ci, ils ont nettoyé leur cadre d’apprentissage.

