Burkina-Ambassade-Maroc-Patriotisme-Engagement-Journées-Célébration

Une Journée de réflexion et de salubrité à l’Ambassade du Burkina Faso au Maroc pour s’approprier l’ordre et la discipline prônés par le président Ibrahim Traoré

Rabat, 10 avril 2025 (AIB)-L’Ambassade du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc a organisé le mardi 8 avril à Rabat, une Journée de réflexion sur la stratégie de mise en œuvre du mot d’ordre des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de participation citoyenne, « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage » et une Journée de salubrité le mercredi 9 avril pour assainir son environnement de travail.

L’Ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc Mamadou Coulibaly a réuni le mardi 8 avril 2025 au sein de la représentation diplomatique à Rabat, l’ensemble de ses collaborateurs afin de réfléchir sur les voies et moyens pour intégrer dans leurs actions quotidiennes, en famille, dans les lieux de travail, dans les écoles et universités, l’ordre et la discipline recommandés par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

A l’occasion du lancement des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de participation citoyenne le 26 mars dernier à Ouagadougou, le chef de l’État dans un message solennel lu par le Premier ministre, a invité les Burkinabè à célébrer ces journées « en adoptant des gestes quotidiens qui montrent que nous sommes un peuple discipliné et ordonné ».

En droite ligne de cette directive, l’Ambassadeur Mamadou Coulibaly a exhorté ses collaborateurs, à rappeler constamment lors des grandes rencontres de la communauté burkinabè, la nécessité du respect des symboles de l’État burkinabè, du drapeau, des armoiries et de l’appropriation des textes qui gouvernent le Faso.

Le diplomate burkinabè a instruit la section culturelle de la mission diplomatique à être constamment aux côtés des Étudiants et Stagiaires burkinabè du Royaume pour les encourager afin qu’ils s’illustrent et se distinguent par le travail bien fait, l’engagement dans les études à tous les niveaux et dans la défense du drapeau national en s’illustrant parmi les meilleurs dans leurs disciplines respectives.

Mamadou Coulibaly a également recommandé à l’ensemble de ses collaborateurs de la mission Diplomatique ainsi qu’aux faîtières de la communauté burkinabé, le respect des lois et textes du pays d’accueil qui est le Royaume du Maroc.

La rencontre a aussi permis de faire le point des préparatifs de la grande conférence publique prévue le samedi prochain à Casablanca (capitale économique) sur le thème des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de participation citoyenne avec en sus un défilé de mode vestimentaires.

Le thème de la conférence « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage » sera développé par l’Ambassadeur Mamadou Coulibaly, le Dr Anselme Poda et le Père Pierre Claver Belemsigri.

La Journée de réflexion a été suivi le mercredi 9 avril, d’une Journée de salubrité des lieux de travail de la mission diplomatique. Le personnel de la Chancellerie et de la Mission Militaire avec l’Ambassadeur Mamadou Coulibaly en tête, se sont mis à l’ouvrage pour rendre propre leur environnement de travail.

Ces différentes activités de l’Ambassade du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc rentrent en droite ligne de la célébration des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de participation citoyenne.

A l’occasion de ces Journées, le chef de l’État Ibrahim Traoré a appelé les Burkinabè à « dupliquer les bonnes pratiques, aussi bien de nos propres traditions et coutumes que de celles d’autres peuples, afin de faire du Burkina Faso une terre où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs intègres du public et du privé, une armée professionnelle et disciplinée ».

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat