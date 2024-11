Burkina : Après avoir reconquis plus de 70 % du territoire, l’armée réaffirme sa détermination à vaincre le terrorisme

Ouagadougou, 1er nov. 2024 (AIB)-Avec plus de 70 % du territoire national maîtrisé, l’armée burkinabè a renouvelé, vendredi, lors de la commémoration du 64e anniversaire de sa création, sa détermination à lutter contre toutes les forces obscures qui cherchent à semer la désolation parmi la population.

« Les Forces armées nationales (FAN) réaffirment solennellement leur serment de fidélité inébranlable aux aspirations des Burkinabè, qui sont de vivre fiers, épanouis et libres de toute chaîne de domination et de forces d’aliénation manifeste », a déclaré le ministre d’État en charge de la Défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly.

Selon le général de brigade, l’engagement des combattants à parachever le combat des illustres devanciers pour la libération totale du territoire national est sans faille.

D’après lui, cette détermination se manifeste également au sein des armées du Niger et du Mali, avec lesquelles les soldats burkinabè font bloc pour débarrasser l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES) du « terrorisme mercenaire, prédateur, asservissant et surtout aux antipodes des droits de l’homme ».

Cette commémoration s’est tenue sous le thème : « Forces armées nationales, plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l’affirmation de la souveraineté et de l’indépendance du Burkina Faso ».

Le ministre a également indiqué que des actions de redressement de comportements sont menées au sein de l’armée afin que le militaire soit à l’image du peuple burkinabè et se consacre à son service.

Le général Kassoum Coulibaly a, par ailleurs, saisi l’occasion pour inviter ses frères d’armes à célébrer les victoires de l’armée et à chanter les louanges des martyrs tombés les armes à la main.

« Ne laissons pas le désarroi et les lamentations envahir notre esprit lorsque nos combattants deviennent des martyrs, car cela n’honore pas leur sacrifice », a conclu le ministre de la Défense.

Il a aussi souligné que des équipements militaires sont en cours de réception pour renforcer les capacités opérationnelles des Forces combattantes.

Notons que pendant la commémoration, 38 éléments des Forces armées ont été décorés plus l’adolescent Tasseré Ouédraogo (12ans) de la médaille d’honneur des sapeurs pompiers, catégorie or.

Il a aidé les soldats du Feu à sauver une fillette de six ans tombée dans un puits de 30m de profondeur et de 60 cm de diamètre.

