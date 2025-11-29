Burkina/Cinkansé-Vivre-Ensemble

Cinkansé : Une course cycliste féminine lance les Journées de promotion du vivre-ensemble

Cinkansé, 28 nov. 2025 (AIB) – Les jeunes leaders de Cinkansé, dans la commune de Yargatenga, province du Koulpélogo, en collaboration avec le projet BRICS, ont lancé vendredi les Journées de promotion du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. L’activité a débuté par une course cycliste féminine remportée par Maria Sannané, en présence de nombreuses communautés et autorités locales.

Le représentant du président de la délégation spéciale de Yargatenga, Abraham Guessongo, a donné le top départ de cette série d’activités destinées à renforcer la cohésion sociale dans cette zone frontalière.

La cérémonie d’ouverture a réuni des représentants des autorités coutumières et religieuses, les responsables du projet BRICS, les forces de défense et de sécurité, ainsi que des organisations de femmes et de jeunes.

Le projet BRICS, Bâtir et Reconstruire les Infrastructures pour la Cohésion Sociale, mis en œuvre par le Conseil Danois pour les Réfugiés et ses partenaires, intervient dans la région du Nakambé pour la stabilisation, la prévention des crises sociales et le renforcement de la collaboration communautaire.

« Le sport est un outil de cohésion. Il rassemble et renforce la confiance entre les communautés. Cette course cycliste féminine en est une illustration », a déclaré Boukari Ouedraogo, représentant du Conseil danois pour les réfugiés (DRC). Il a salué l’engagement des participantes et remercié les autorités locales pour leur accompagnement.

Au total, 25 femmes de plusieurs quartiers de Cinkansé ont pris part à la course. Les participantes les mieux classées ont reçu chacune un vélo, remis à l’issue de l’activité.

La lauréate, Maria Sannané, a exprimé sa satisfaction et remercié les organisateurs.

Elle a indiqué que l’initiative contribue à renforcer la participation des femmes aux actions de cohésion sociale.

Le président des jeunes leaders de Cinkansé, Yaya Guessongo, a rappelé l’importance du rapprochement entre les populations de Cinkansé Burkina et Cinkansé Togo, confrontées à des défis liés à la mobilité transfrontalière et à la gestion des ressources. Il a invité les communautés à promouvoir le vivre-ensemble.

Les Journées de promotion du vivre-ensemble se poursuivent avec une projection ciné-débat, un dialogue communautaire et un match de gala réunissant les jeunes des deux côtés de la frontière.

Selon les organisateurs, ces activités contribueront à renforcer la confiance, le dialogue et la collaboration entre les communautés locales.

Agence d’Information du Burkina

SK-dnk-ata