Mouhoun/Faso Mèbo : Les coutumiers de Dédougou contribuent avec 21 tonnes de ciment

Dédougou, 27 nov. 2025 (AIB)-Les autorités coutumières de la ville de Dédougou, sous l’égide du Chef de canton, ont contribué à l’initiative présidentielle Faso Mèbo, le jeudi 27 novembre 2025 à Dédougou, avec 21 tonnes de ciment. Ce don a été remis aux autorités de la province en présence du Président de la coordination nationale de la Confédération des Etats du Sahel, Bassolma Bazié, en séjour à Dédougou dans le cadre d’une conférence régionale.

Placée sous la présidence du Chef de canton de Dédougou, la cérémonie a été marquée par la remise au Faso Mèbo, de 21 tonnes de ciment, d’une valeur de 2,2 millions F CFA, témoignant d’un engagement résolu en faveur du développement communautaire et de la préservation des valeurs de solidarité.

La présence du Président de la Coordination nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, a rehaussé l’éclat de l’événement et a renforcé son caractère fédérateur.

Le Chef de canton de Dédougou, a rappelé l’importance de la solidarité dans la culture locale, soulignant que toute construction est traditionnellement perçue comme une œuvre collective.

«Lorsque quelqu’un construit sa maison, cela devient l’affaire de tous », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de maintenir cet esprit d’entraide qui fonde le vivre-ensemble.

Face aux mutations sociétales et aux risques que la modernisation fait peser sur ces valeurs ancestrales, le Chef de canton a salué l’initiative du président du Faso et d’encourager les chefs du canton à mutualiser leurs efforts pour mobiliser des ressources.

Il a par ailleurs lancé un appel à un mois de solidarité au sein de la communauté.

Le chef coutumier a invité chaque citoyen à contribuer selon ses moyens, par des dons financiers, des produits agricoles ou un soutien en main-d’œuvre, afin d’appuyer les personnes les plus vulnérables, notamment celles touchées par les effets du changement climatique.

Le Président de la Coordination nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, a salué la portée symbolique et historique du geste posé par les notabilités.

« L’acte que nous posons aujourd’hui me touche profondément. Dans cette terre fondée depuis 1400, cœur de la résistance de nos grands-parents face à la colonisation, recevoir un tel don porte une charge historique considérable », a-t-il déclaré.

M. Bazié, a également souligné le caractère exemplaire de la contribution.

« Sa Majesté pose un acte grandiose. Vingt et une tonnes de ciment, ce n’est pas petit. Même un seul sac, donné avec exemplarité, serait déjà un symbole fort. Cet élan est un appel à tous ceux vivant sur son territoire à suivre ce modèle » a-t-il souligné.

Au-delà de la remise symbolique de matériaux de construction, ce geste constitue un temps fort de réaffirmation des valeurs de fraternité, de cohésion et de responsabilité partagée.

Le Chef de canton, a rappelé que seule une mobilisation collective permettra de consolider un Burkina Faso solidaire et résilient, capable de relever les défis actuels et futurs.

Agence d’information du Burkina

SB/HB/OO