Ioba : Les populations de la commune de Ouessa sensibilisées sur le civisme fiscal

Ouessa, 28 novembre 2025 (AIB) – La délégation spéciale communale de Ouessa a mené au cours du mois de novembre 2025, une campagne de sensibilisation au civisme fiscal dans sept villages afin d’inciter les populations à s’acquitter régulièrement de leurs obligations fiscales.

Accompagnée du directeur provincial des Impôts, Joël Dinaba, et du trésorier départemental de Dissihn, Kibsa Ouédraogo, l’équipe communale a successivement visité les villages de Dianlé, Békoteng, Kolinka et Ouessa.

Les rencontres se sont tenues chez les chefs traditionnels. Elles ont permis d’expliquer aux habitants l’importance du paiement régulier des taxes et impôts.

Selon le président de la délégation spéciale communale de Ouessa, Ismaël Sanogo, cette sortie vise à renforcer la connaissance des contribuables sur le paiement régulier de leurs taxes et impôts. Cet acte citoyen joue un précieux rôle dans le fonctionnement et le développement local, a-t-il ajouté.

Le directeur provincial des Impôts, Joël Dinaba, a rappelé que les populations ne doivent pas attendre l’accumulation des arriérés pour s’acquitter de leurs contributions. Il a indiqué que les recettes issues des taxes notamment celles sur les armes, les agrégats, les boutiques et les débits de boissons permettent à la commune de répondre aux besoins sociaux et économiques. Les participants ont salué l’initiative, jugée utile pour améliorer les recettes communales.

Rappelons que cette série de sensibilisations a été recommandée le 24 octobre dernier lors de l’adoption du budget primitif gestion de 2026, dans le but de renforcer la mobilisation des ressources propres. Les activités se sont poursuivies dans les villages de Kiérim, Langlé et Hamélé.