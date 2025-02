Cinéma burkinabè : le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO prend langue avec les acteurs

Le Ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a échangé avec les cinéastes burkinabè en compétition officielle pour le FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou) prochain, le vendredi 31 janvier 2025 à Ouagadougou.

Au cours de ce face-à-face, le Chef du département des arts a félicité les acteurs du cinéma pour la prouesse accomplie en amont de cette 29ᵉ édition de la fête du cinéma africain.

En effet, sur près de 1331 films soumis pour la sélection, 235 films ont été sélectionnés et le Burkina Faso sera représenté par une quarantaine de films, signe d’un travail sans complaisance. Cette performance qui est à mettre à l’actif des cinéastes burkinabè mérite, selon le Ministre, d’être reconnue et saluée.

Aussi, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO pense-t-il déjà à l’après FESPACO. Il a rassuré ses hôtes du jour que son département est en chantier pour donner au cinéma burkinabè ses lettres de noblesse. « Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme travaille à mieux structurer le secteur du cinéma. Cela est sans encombre du côté de l’Etat qui a fait voter une loi en décembre à l’ALT (Assemblée Nationale de Transition) et qui prévoit un certain nombre de réformes ». S’agissant du projet d’opérationnalisation de l’Agence Burkinabè de la Cinématographie, le Ministre s’est dit disposé à travailler de façon concertée avec tous les acteurs.

Les participants, quant à eux, ont remercié le Gouvernement pour son soutien au cinéma burkinabè et ont émis le vœu que cet accompagnement se poursuive davantage pour mettre le Burkina Faso en orbite. Ils ont par ailleurs souhaité la présence des membres du Gouvernement aux projections des films burkinabè en compétition au FESPACO.

En attendant, le Comité d’organisation de la 29ᵉ édition de cette biennale s’attelle depuis des mois, à la réussite de l’organisation de cet événement qui se tiendra du 22 février au 1ᵉʳ mars 2025.

DCRP-MCCAT