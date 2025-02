FESPACO 2025: le Comité d’organisation de la 29e édition sollicite les bénédictions du Moogho Naaba

Dans le cadre des préparatifs de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue pour se tenir du 22 février au 1er mars prochain, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, accompagné des membres du Comité national d’organisation a rendu visite à Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo le vendredi 31 janvier 2025 à son Palais, afin de lui présenter les membres du Comité et aussi solliciter ses bénédictions pour la bonne marche de l’événement.

Selon le Ministre en charge de la Culture, à trois semaines de la date prévue pour la tenue de la biennale du cinéma, il est de bon ton pour le Comité d’organisation, de venir se présenter à Sa Majesté et solliciter ses bénédictions car dit-il « le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ accorde une grande importance à la chefferie traditionnelle ».

Pour la présente édition du Fespaco, 235 films de 48 pays ont été sélectionnés.

Sa Majesté s’est dit honoré par cette visite, qui montre une fois de plus, la volonté du Gouvernement à travailler d’arrache-pied afin que la stabilité revienne dans notre chère patrie.

Pour ce faire, il a traduit toutes ses bénédictions au Comité d’organisation tout en souhaitant que le festival se passe dans la paix, la sécurité et la quiétude totale.

