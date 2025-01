Cérémonie de reconnaissance BURKIMBILA : les organisateurs sollicitent l’accompagnement du Chef de la diplomatie burkinabè

(Ouagadougou, 22 janvier 2025)

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, a accordé le 21 janvier 2025, une audience aux organisateurs de la nuit de reconnaissance BURKIMBILA

A cette audience, la Tanzanie, pays invité d’honneur était représentée par madame Winnie MANDELA, Présidente du mouvement panafricain de la diaspora.

Elle a exprimé toute son admiration, en tant que panafricaniste pour le Président du Faso Chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE, au regard de sa vision et de son engagement en faveur d’une Afrique unie et indépendante.

Elle a également présenté les domaines d’action du mouvement qui sont principalement la jeunesse, les femmes, l’économie et la culture, tout en précisant que ce mouvement fait également un plaidoyer pour l’adaptation des Constitutions africaines aux cultures de ce continent.

Monsieur Boureima TIENDREBEOGO, promoteur de l’évènement, a précisé que cette rencontre lui a permis de présenter au ministre des Affaires étrangères le projet de la soirée de reconnaissance BURKIMBILA, de recevoir ses conseils et demander son accompagnement pour la réussite de l’activité.

Il a indiqué que cet événement, en plus d’être une soirée de distinction des personnalités ou des structures qui, durant l’année 2024 ont accompagné de façon sincère le Burkina Faso, est une soirée de levée de Fonds pour soutenir des œuvres sociales dans notre pays.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a salué la vision du mouvement panafricain de la diaspora qui cadre avec celle des plus hautes autorités burkinabè. Pour lui, il est temps que les Africains se découvrent davantage, se partagent les connaissances et les expertises, afin que l’Afrique soit bâtie par ses propres fils et filles.

« Le challenge aujourd’hui c’est de promouvoir la coopération entre africains pour mieux impacter le monde, et c’est en cela que la soirée BURKIMBILA est à saluer », a-t-il dit.

Il a marqué sa disponibilité à accompagner la tenue de l’évènement qui aura lieu le 26 janvier 2025, avec la participation d’une cinquantaine de personnalités venant de l’étranger.

DCRP/ MAECR-BE