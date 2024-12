Centre-Ouest/Religion : « Que la paix règne dans nos murs et la joie dans nos cœurs ! » dixit l’évêque de Koudougou à l’occasion de la célébration de la célébration de Noël

Koudougou, 24 déc.2024 (AIB)- La cathédrale Saint-Augustin de Koudougou était bondée de monde venu célébrer la nuit de la nativité. C’est l’Evêque de Koudougou, Monseigneur Joachim Ouedraogo qui dit la messe qui a duré près de trois heures d’horloge.

20 heures GMT à la cathédrale Saint-Augustin de Koudougou, ce mardi nuit. La messe commence. Les fidèles n’ont pas voulu se faire conter la naissance du divin enfant. Certains habitués des lieux sont même venus avec des sièges pour ne pas manquer de place assise. La foi des fidèles est inébranlable à en juger par leur engagement à braver le froid et le sommeil. De plus, ils étaient là également pour prier pour un Burkina de paix et de sécurité.

Monseigneur Ouedraogo est là, bien en place, pour la célébration eucharistique. Il est assisté de deux prêtres.

Dans son homélie, il lance aux fidèles le sens de Noël : » Noël signifie littéralement »Nouveau soleil ». Il argumente : » Jésus apparaît donc comme le Nouveau soleil dont la lumière jaillit dans la pleine nuit du monde pour éclairer tous les hommes.

Puis de poursuivre : « La tristesse de notre monde n’est pas la présence des pauvres ou des riches. Mais c’est la séparation entre les hommes en pauvres et riches. Noël, c’est d’abord Dieu qui se donne à l’homme. Noël, c’est ensuite l’homme qui se donne aux autres.

Puis de s’interroger : » Comment pouvons-nous célébrer Noël en ignorant les plus pauvres autour de nous, alors que celui-là même qui est l’auteur de notre célébration de Noël s’est fait pauvre et attend de ‘ous d’être accueilli « .

Et de conclure : » Si nous accueillons le pauvre autour de nous, alors Dieu est reçu. Et il naîtra en nous aujourd’hui comme l’aujourd’hui d’autrefois « .

Chanter, c’est prier deux fois dit-on. La célébration a été ponctuée de chants pour dire au Seigneur qu’il est l’Alpha et l »Omega.

La messe a pris fin aux environs de 23 heures 15.