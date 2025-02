MUSIQUE-BFA-OTEMPTIC-CLIP-SORTIE

Musique : « Plume bête », nouvelle trouvaille de Otemptic

Ouagadougou, 21 fév. 2025 (AIB) – L’artiste slameuse burkinabè Adjaratou Kabré alias « Otemptic » a mis sur le marché du disque, un nouvel opus « Plume bête » dont la sortie du clip est prévue pour le 22 février, a-t-on appris vendredi, de la chanteuse.

Adji Kabré explique que « Plume bête » se veut « une plume parfois audacieuse qui ose défier les interdits ». Cette plume qui « crie sa rage, son amertume, mais aussi sa vérité ».

Avec sa voix mélodieuse, Otemptic mentionne que sa plume « est ce feu qui te caresse et te brûle. Libérée de toute contrainte, elle se fait entendre partout où règnent l’inégalité et l’injustice ».

L’opus dont le clic sortira sur YouTube demain « prône la paix et l’équité » et « une plume virile qui ne s’exprime pas pour plaire au risque de perdre son authenticité ». Et à la slameuse de rassurer que sa plume est « douce, docile, bête et virile ».

Le rendez-vous est donc pris pour le 22 février à 10h sur YouTube pour la sortie du clip.

