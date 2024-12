Centre-Est : Plus de 350 blousons remis par des personnes de bonne volonté au profit des forces combattantes

Tenkodogo, 14 déc. 2024(AIB)-Le chargé de mission de la présidence du Faso pour la région du Centre-Est, Adaman Kamboné, a reçu dans la matinée du lundi 9 décembre 2024, de deux bonnes volontés, plus de 350 blousons remis au profit des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Les donateurs, qui ont requis l’anonymat, ont remis sept (07) balles de blousons, contenant chacune 55 blousons, au chargé de mission de la présidence du Faso pour la région du Centre-Est. À son tour, Adaman Kamboné a transmis ce don au représentant du chef de corps du 61e Régiment d’infanterie commando (RIC).

Ce geste témoigne, une fois de plus, de l’engagement et de la générosité des fils et filles de la région à soutenir les efforts du gouvernement, a souligné Adaman Kamboné.

Il a remercié les différents donateurs et a invité l’ensemble de la population du Centre-Est à leur emboîter le pas.

« Nous avons reçu environ 3 000 blousons, alors que le besoin est de 11 000 vêtements chauds. L’écart reste important et je profite de l’occasion pour appeler les fils et filles de la région à laisser parler leurs cœurs. Ainsi, d’ici la fin décembre, nous espérons pouvoir couvrir les besoins en blousons et aider nos forces combattantes, engagées pour la paix et la reconquête du territoire national, à être pleinement opérationnelles sur le terrain », a-t-il déclaré.

Agence d’information du Burkina

SM/ata