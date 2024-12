Burkina-Ganzourgou-Formation-Professionnelle

Ganzourgou : 12 jeunes menuisiers aptes à produire des meubles de qualité à Boudry

Zorgho, (AIB) – Le secrétaire général de la mairie de Boudry, Aristide Yaméogo, représentant le président de la délégation spéciale communale, a présidé ce 9 décembre 2024, une cérémonie de clôture d’un atelier de renforcement des capacités de 12 jeunes en menuiserie bois. Organisé par la Société des Mines de Sanbrado (SOMISA), cet événement a marqué une étape importante dans la formation de jeunes issus des villages impactés par les activités de la société.

L’atelier, qui a duré un mois, a formé 12 jeunes menuisiers des villages impactés par le projet aurifère de Sanbrado. Ces bénéficiaires, déjà actifs dans le domaine, ont vu leurs compétences considérablement améliorées grâce à ce renforcement de capacités. Ils ont appris des techniques modernes, notamment l’assemblage sans pointes, et ont réalisé des œuvres telles que des bancs, des tables de bureau avec caissons et des tables d’étude. Ces nouveaux savoir-faire leur permettront d’améliorer la qualité de leurs productions et de répondre aux attentes du marché local et des institutions.

« Ce fut une opportunité exceptionnelle pour nous. Nous avons acquis des connaissances qui vont nous aider à développer nos micro-entreprises, » a témoigné Nestor Kologo, l’un des participants, propriétaire d’un atelier de menuiserie à Nédogo.

Outre les aspects théoriques et pratiques de la menuiserie, les bénéficiaires ont été formés aussi en gestion financière et en entrepreneuriat.

Selon le formateur principal, Saïdou Zallé, cette approche globale visait à renforcer leur autonomie professionnelle et à leur permettre de saisir les opportunités offertes par le marché. « Leur sérieux et leur engagement ont porté leurs fruits, et leurs réalisations sont d’une qualité exceptionnelle, » a-t-il souligné.

Le directeur provincial en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle du Ganzourgou, Sayouba Ouédraogo, a dit l’importance de cet atelier pour l’autonomisation des jeunes. « La formation professionnelle est une base solide pour le développement de notre pays. Grâce à cette initiative, ces jeunes auront les outils nécessaires pour devenir des acteurs incontournables de l’économie locale et régionale. » a-t-il affirmé. Il a appelé à un accompagnement continu avec de telles actions pour un impact durable.

Pour le directeur des relations communautaires de SOMISA, Assane Ouédraogo, cet atelier s’inscrit dans une démarche globale de soutien au développement communautaire. « Notre objectif est de transformer ces jeunes en entrepreneurs capables de produire localement et de répondre à la demande, que ce soit des communautés ou de la société minière SOMISA elle-même, » a-t-il expliqué.

D’un coût global de 5 millions 677 mille FCFA, le projet a été exécuté par le prestataire TILIGBA CONCEPTION. Assane Ouédraogo a annoncé la disponibilité de la mine à poursuivre son accompagnement aux structures de métiers de la localité en fonction des besoins exprimés par les communautés et dans la limite des capacités de la mine.

Dans son discours, le secrétaire général de la mairie de Boudry, Aristide Yaméogo a salué cette initiative. Il a rappelé l’importance de la formation professionnelle pour le développement local. « Toute la commune bénéficiera de cette montée en compétences, que ce soit l’administration ou les particuliers, » a-t-il affirmé.

Les jeunes formés, désormais mieux outillés, ont reçu des attestations de participation et ont été appelés à mettre en pratique les connaissances acquises et à jouer leur rôle dans le développement économique de leurs communautés.

