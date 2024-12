Burkina-Ganzourgou-Luttes-SIDA

Ganzourgou : Le District sanitaire de Zorgho et la Société des mines de Sanbrado unissent leurs forces contre le VIH à Mankarga Traditionnel

Zorgho, (AIB)- Le district sanitaire de Zorgho a lancé le 10 décembre 2024, une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH, des hépatites virales et de la syphilis à Mankarga Traditionnel, un village de la commune rurale de Boudry. Cette activité qui s’inscrit dans le cadre de la célébration du mois de lutte contre le VIH/SIDA a été rendue possible grâce au financement de la Société des mines de Sanbrado.

En 2024, la commune de Boudry a enregistré 15 cas positifs de VIH, une baisse par rapport aux 21 cas enregistrés en 2023, mais en hausse comparativement aux 6 cas de 2022. Depuis 2019, les chiffres dans la commune affichent une progression irrégulière, passant de 7 nouveaux cas en 2019, 10 cas en 2020, à 17 cas en 2021. Ces fluctuations qui traduisent les défis persistants dans la lutte contre la maladie ont été présentées par le Médecin chef du district sanitaire (MCD) de Zorgho, Dr Delphin Kaboré, lors du lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH/SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles à Mankarga Traditionnel. Selon lui, actuellement, 1140 patients sont sous suivi dans la province du Ganzourgou, dont 136 dans la commune de Boudry.

Dr Delphin Kaboré, a indiqué qu’une avancée notable est observée au niveau provincial, où les nouveaux cas restent sous la barre des 100 en 2024, contre des chiffres souvent supérieurs lors des années précédentes.

Dr Kaboré a salué la collaboration avec la mine de Sanbrado qui, depuis cinq ans, accompagne les campagnes de dépistage dans la commune. Il a également rappelé que le district sanitaire de Zorgho a récemment reçu le troisième prix national pour ses efforts dans l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH, une reconnaissance obtenue lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée en différé le 5 décembre dernier.

Selon lui, l’objectif de la présente campagne est de sensibiliser et de dépister au moins 250 personnes pour le VIH, les hépatites et la syphilis.

SOMISA, par la voix de son directeur des relations communautaires, Assane Ouédraogo, a réitéré son engagement à améliorer les conditions sanitaires des populations impactées par ses activités minières. En accompagnant cette initiative, la mine souhaite une mobilisation massive des populations sans distinction de sexe ou d’âge pour ces dépistages gratuits afin de permettre à chacun de connaître son statut et d’adopter des comportements préventifs.

Selon Dr Delphin Kaboré, le choix de Mankarga Traditionnel comme site d’accueil n’est pas fortuit. En plus d’être proche des activités de la mine, ce village abrite une population mixte composée de résidents autochtones et de personnes déplacées internes (PDI), justifiant ainsi la priorité accordée à cette localité.

En marge des dépistages, une pièce de théâtre animée par la compagnie théâtrale « Le Baobab » a captivé l’attention des participants. Cette approche artistique a permis de véhiculer des messages de prévention et d’inciter les habitants à abandonner la peur du dépistage.

Le secrétaire général de la mairie de Boudry, Aristide Yaméogo, a salué la mobilisation des femmes et exhorté toute la population à participer activement. « Le dépistage est gratuit et accessible à tous. C’est un pas important pour freiner la propagation de ces maladies », a-t-il insisté.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata