CAN U17: Deux Etalons cadets dans le onze-type du 1er tour

Casablanca, 9 avr. 2025 (AIB) – L’attaquant Abdoulaye Latif Diaby et le défenseur Issouf Dabo sont les deux Etalons cadets du Burkina Faso qui figurent sur le onze-type du premier tour des phases finales de la CAN U17 Maroc 2025, a-t-on constaté.

Dans cette liste des onze meilleurs joueurs des phases de poule, figure 4 joueurs du pays hôte de la compétition, le Maroc. Il s’agit de l’attaquant Belmokhtar Ilies, du milieu de terrain Ouazane Abdellah, du défenseur Ait Cheikh Driss et du gardien de but Bellaarouch Chouaib.

L’actuel meilleur buteur de la compétition, l’Ivoirien Haidara Alynho (6 buts) trône à la pointe de l’attaque de ce onze-type. Le nom du milieu de terrain malien Seydou Dembélé y figure, de même que le défenseur sénégalais Mbengue Alpha. Le défenseur tunisien Telmoudi Naim et le milieu de terrain sud-africain Mokokosi bokamoso ont été également retenus par les techniciens de la CAF.

Les quarts de finale de cette CAN U17 démarrent demain avec les oppositions Burkina Faso contre Zambie et Maroc contre Afrique du sud. La compétition se déroule dans le Royaume Chérifien du 30 mars au 19 avril.

Agence d’information du Burkina

