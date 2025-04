Centre-Est : Le commandant Yves Bambara galvanise les VDP de Koupéla et de Yargo

Tenkodogo, 24 avril 2025 (AIB) – Le commandant Yves Bambara, chef de la division formation de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), a galvanisé jeudi les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) des communes de Yargo et Koupéla, dans la province du Kouritenga.

Le commandant Bambara a encouragé et félicité les volontaires pour leur dévouement et leur sacrifice sur le terrain, qui ont permis la réinstallation de certains villages sur l’étendue du territoire.

À Koupéla et Yargo, le commandant Yves Bambara a livré le même message :

« L’objet de ma visite à Yargo et à Koupéla part du fait que les VDP sont très engagés dans la lutte contre le terrorisme. C’est dans cette optique que la hiérarchie, au niveau de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), nous a chargés, dans le cadre du commandement de proximité, de venir témoigner toute sa satisfaction à l’endroit des VDP et de les exhorter à garder le même niveau d’engagement pour la reconquête totale du territoire.

À mon arrivée, j’ai constaté que les VDP sont très contents, ils ont le moral très haut. Ils ont émis des doléances, et en venant vers eux, c’est pour toucher du doigt les réalités du terrain. Les doléances seront transmises aux plus hautes autorités afin qu’elles soient diligemment prises en compte. »

La présente visite a encouragé les éléments sur le terrain, une visite saluée par les VDP des deux communes.

Selon le délégué adjoint des VDP, M.B :

« C’est une visite salutaire. Certes, nous sommes encadrés par des coordonnateurs, mais quand la hiérarchie vous écoute, c’est un ouf de soulagement.

Nos doléances concernent un certain nombre de besoins. Mais nous comprenons la situation. Le commandant nous a promis, par la grâce de Dieu, que tout ira mieux. Un combattant a besoin du soutien moral de sa hiérarchie. Ils sont venus nous écouter et cela nous motive. »

Les volontaires des deux communes ont égrené quelques difficultés, qui trouveront des solutions rapides, a rassuré le chef de la division formation de la BVDP. Il les a invités à se départir de la désinformation relayée sur les réseaux sociaux et à éviter les jeux de hasard

